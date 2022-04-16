Türkiye Gazetesi

Chris Beasley, buzdolabınızı fazla doldurmadığınızdan emin olmakla başlayabileceğinizi söylüyor. Beasley tavsiyelerinde buzdolabının en soğuk bölümünün nerede olduğunu belirtiyor ve sütü kapı bölmesinde saklamanın doğru bir fikir olmadığının altını çiziyor. İşte uzmanından buzdolabını doğru kullanmanın ipuçları…

Buzdolabındaki malzemeleri doğru organize etmenin gıdaların daha uzun taze kalmasını sağladığını belirten Beasley, buzdolabını fazla doldurmanın zararlarından da bahsetti:

“Düzenli olmak, bir şeyleri nerede bulacağınızı bildiğiniz anlamına gelir ve unuttuğunuz yiyeceklerin buzdolabınızın arkasında çürüme olasılığı fazladır. Daha az gıda israfı çevre için iyidir. Buzdolabınızı aşırı doldurmaktan da kaçınmanız gerekir. Eşyaların üst üste istiflenmesi, eşyalarınız arasında hava dolaşmasını ve soğuk havanın ihtiyaç duyduğu her yere ulaşmasını engelleyecektir. Bu durum da buzdolabınızı daha fazla çalışmaya zorlar. Sıkışık bir buzdolabında yeterli hava dolaşmadığı için yemekleriniz daha çabuk bozulabilir.”

Chris Beasley, “Buzdolabında ne, nereye konur?” , “Buzdolabının hangi rafına hangi yiyecek konmalı?” sorularının cevaplarını da ayrıntılı olarak verdi.

SÜT

Birçok kişi sütü buzdolabının kapak kısmına yerleştirir ancak bu, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için iyi bir yer değildir. Çünkü kapı bölmeleri aslında buzdolabının geri kalanından daha sıcaktır. Sütünüzün çok uzun süre dayanmadığını fark ederseniz, bir de buzdolabının ana saklama alanında muhafaza etmeyi denemelisiniz.

SOSLAR

Ketçap, mayonez gibi soslar daha uzun raf ömrüne sahiptir ve buzdolabında belirli bir sıcaklıkta saklanmasına gerek yoktur, bu nedenle genellikle kapıda veya üst rafta muhafaza edilebilirler.

Buzdolabındaki malzemeleri doğru yerleştirmek gıdaların daha uzun taze kalmasını sağlıyor.

ET VE BALIK

Buzdolabının en soğuk bölümünde saklanmaları gerekir. Bütün buzdolaplarının daha sıcak ve daha soğuk bölümleri mevcuttur çünkü farklı yiyecekler aslında farklı sıcaklıklarda daha iyi depolanır. Et ve balık ürünlerinin de soğuk tutulması gerekir, bu yüzden buzdolabınızın en soğuk bölümünde muhafaza edilmelidir. Buzdolabının en soğuk alanı, buzdolabının arka tarafıdır çünkü kapıyı açtığınızda daha sıcak hava önce ön tarafa çarpar.

MEYVE VE SEBZELER

Buzdolabınızın içinde normalde farklı bölmeler vardır. Meyve ve sebzeler kendilerine ayrılmış bölmelerinde saklanmalıdır çünkü buzdolabının bu kısmı diğerleri kadar kuru değildir, meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar.

YUMURTA

Yumurtalar, sabit bir sıcaklığa ihtiyaç duydukları için buzdolabında saklanmalıdır. Mutfağın başka bir yerinde sabit bir sıcaklık sağlayabilirseniz, yumurtaları orada da tutabilirsiniz. Yumurtaları buzdolabınızın üst veya orta rafında bozulacak endişesi taşımadan gönül rahatlığıyla muhafaza edebilirsiniz.

Ekmeği buzdolabında saklamayın Hafta sonu ve akşam sokağa çıkma sınırlamaları daha fazla ekmek almaya sebep oluyor.

İlacı buzdolabı kapağında saklamayın İlaçların bilinçli kullanımı kadar doğru şartlarda saklanmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Başeczacı Yıldız Türkaydın “Soğuk zincir uyarısı olan ilaçlar buzdolabının raf kapağında değil, iç bölmede, arka panele ve yiyeceklere değmeyecek yerde muhafaza edilmeli” dedi.