Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından King’s College London yeni bir araştırmaya imza attı. Söz konusu çalışma, kalp krizi vakaları için umut taşıyor.

Covid aşıları oluşturmak için kullanılan genetik izleme, şimdi de kalp durmasından zarar gören kalpleri yenilemeye yardımcı olacak şekilde uyarlanıyor. The Times'ın haberine göre , çığır açan araştırmada, kalp hücrelerini onarmak için mRNA teknolojisinin kullanılabileceği açıklandı. Milyonlarca kişinin hayatını kurtaran koronavirüs aşılarında da kullanılan mRNA teknolojisi kalp krizi vakalarını engelleyebilir.

"HAYALDİ ANCAK ŞİMDİ GERÇEK OLABİLİR"

Araştırmayı yürüten Profesör Mauro Giacca “Hepimiz kalbimizde belirli sayıda kas hücresiyle doğarız ve onlarla birlikte de ölürüz. Kalp krizinden sonra kalbin kendini tamir etme kapasitesi yoktur. Amacımız, hayatta kalan hücreleri çoğalmaya ikna edebilecek bir tedavi bulmaktı. Hasarlı bir insan kalbini yenilemek birkaç yıl öncesine kadar bir hayaldi, ancak şimdi gerçek olabilir” şeklinde konuştu.

Giacca, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Kalbe mikro RNA enjekte etmek, hayatta kalan kalp hücrelerine ulaşmak ve onların çoğalmasını sağlamak için Pfizer ve Moderna aşılarıyla tamamen aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Yeni hücreler ölü hücrelerin yerini alacak ve hastanın yeni kas dokusuna sahip olmasına olanak sağlayacak.”

MİLYONLARCA KALP KRİZİNİ DURDURABİLİR

Giacca'nın ekibi, King's College London'daki British Heart Foundation for Research Excellence Merkezi'nde bulunuyor. Kalplerin yenilenmesine yardımcı olmanın yanı sıra, kalp krizi sırasında hücrelerin ölmesini durdurmak için bir tedavi üzerinde de çalışıyorlar.

TIPTA DEVRİM NİTELİĞİNDE

Bilim adamları, yeni RNA (ribonükleik asit) tedavisinin kardiyovasküler tıpta devrim oluşturabileceğine ve kalp yetmezliğine doğru ilerleyen milyonlarca kalp krizini durdurabileceğine inanıyor.

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