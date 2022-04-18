Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da il durum değerlendirme toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bursa'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğini belirterek, "Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, ayrıca "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, "Koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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