Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Diyetisyen Gülşah Bozkurt, oruç tutanlara yeme-içme önerilerini paylaştı.

“HIZLI KİLO KAYIPLARINI İSTEMİYORUZ”

“Hızlı kilo kayıplarını hiçbir şekilde istemiyoruz” diyen Bozkurt, “Çünkü hızlı kilo kaybının karşılığı, kas ve su kaybı yaşatmaktadır. Ramazan ayında en çok sıkıntı yaşanılan konulardan bir tanesi de, susuzluktur. Çünkü yaklaşık 16 saate yakın susuz kalıyoruz. Bizim de iftar ile sahur arasında canımız istemiyor dahi olsa günlük su alımımızı tamamlamamız gerekiyor. Çeşitli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Karbonhidrat, protein, doymamış yağ kaynakları, vitamin ve mineralleri çeşitli olacak şekilde almamız gerekiyor” dedi.

“SAHURA MUTLAKA KALKILMALI”

En büyük hatalardan birinin de, sahur yapmadan oruç tutulması olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bozkurt, şöyle konuştu:

“Bu hızlı kilo kaybını arttırabilir. İstemediğimiz kas kayıplarını ortaya çıkarabilir. Vücudun fizyolojik yapısını bozup, kan şekerinin daha çok düşmesine sebep olacaktır. Aynı şekilde kan basıncı ve tansiyon sorunları da yaşanacaktır. Biz bu problemlerin yaşanmaması için mutlaka sahura kalkılmasını istiyoruz. Sahura kalktığımızda da, su içip yatmadan gerçekten protein ve karbonhidrat dengeli olacak şekilde besinleri güzel bir öğün hazırlayarak sahur yapmalıyız.”

“ÇORBADAN SONRA 10 DAKİKA ARA VERİN”

İftarda da bazı önemli noktaların olduğuna dikkat çeken Bozkurt, “Bir bardak su ile orucumuzu açtıktan sonra mutlaka hurma yenmesinde fayda vardır. Çünkü hurma, kalsiyum, magnezyum ve lif kaynağıdır. Kabızlık problemi oluşabiliyor. Bunu azaltmaya en güzel destek olacaktır. Su ve hurma ile orucu açtıktan sonra mutlaka çorba içilmesinde de fayda vardır. Bu şekilde midede oluşabilecek gaz, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini azaltmış oluyoruz. Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemimiz için çok önemli. Aynı zamanda ‘Ramazanda nasıl zayıflayabilirim’ diyenler için de bu güzel bir cevaptır. Daha sonrasında katı ana yemekler yenebilir. Bir de en önemlisi, oluşabilecek tatlı isteklerini karşılayabilmek. Ramazanda tatlı isteklerini yemeğin hemen ardından kesinlikle önermiyoruz. İftardan en az 2 saat geçtikten sonrasında az şekerli ve sütlü bir tatlıyla bu ihtiyaç karşılanabilir. Kabızlık problemi yaşayanlar için kuru erik, kayısı ve incirle bir ara öğün yapılabilir. Siyah çaydan ziyade, yeşil çay kilo vermemize de yardımcı olacaktır” dedi.

Uzmanı şimdiden uyardı: Ramazan Bayramı’nda aşırıya kaçmayın Ramazan ayının yarısı geride kaldı, bayram yaklaşıyor. Ramazan ayı boyunca öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde oluşan değişiklikler nedeniyle bayramda psikolojik olarak fazla yeme eğilimi söz konusu oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan ise bayram ziyaretlerinde bulunacakları aşırı tatlı tüketimi konusunda şimdiden uyarıyor.

Aman dikkat! Ramazan’da su tüketimi az olursa baş ağrısı ve halsizlik kaçınılmaz oluyor Ramazan ayında günde en az 2,5 lt su tüketimi hem sindirim sisteminize hem de bağışıklık sisteminize yardımcı olur. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, iftar ve sahur arasında en az 12 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirtti, öte yandan vücutta sıvı kaybının bayılma, baş ağrısı ve halsizliğe yol açabileceğini söyledi.