Türkiye Gazetesi

Test hizmetleri alanından elektronikten, tekstil, gıdadan içeceğe ve ortam malzemelerine kadar bütün test aşamaları, biomühendisler, teknikerler, kimyagerler ve Eurolab uzmanları tarafından kontrol edilerek, canlı sağlığına uygun olmayan durumlar raporlanıyor. Türkiye’den dünyaya en iyi malzemelerin sunulduğu global Pazar ortamına uygun ürünler, ölçüm, test, muayene, analiz, kontrol ve rapor hizmetleriyle bir araya geliyor.

Maddenin güvenli kullanımından, biyolojik ve kimyasal yapısına kadar bütün koşullar test edilerek, en iyi ürünün ortaya çıkması için çözüm ortaklığıyla hareket ediliyor. Türkiye’den dünyaya uzanan bu yolculukta en iyi ürünlerin ortaya çıkarılması için Eurolab ekibi profesyonel çalışmalarına devam ediyor.

KİMYASAL VE BÜYOLOJİK GÜVENLİK TESTLERİ NELERDİR?

Kimyasal ve biyolojik güvenlik testleri maddenin ortam ve durumlara göre yapısının nasıl olacağının gözlemlenmesi, zarar ve risk durumlarının analiz edilmesidir. Bu alana giren;

• Elektronik malzemelerin iç ve dış maddeleri;

• Ortam analizleri;

• Tekstil malzemeleri analizleri;

• Gıda ve içecek analizleri;

• Su analizleri;

Kimyasal ve biyolojik yapılarına göre tüketiciyle buluşmadan önce test edilerek, muayene ve kontrollerden geçirilir. Ürünün ölçümleri yapılır, insan ve canlı sağlığına uygun AB standartlarının kabul edeceği onayları alması sağlanır.

https://www.eurolab.net/