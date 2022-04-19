Türkiye Gazetesi

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19 Nisan hassas bağırsak sendromu konusunda farkındalık oluşturmak için Dünya İBS Günü olarak değerlendiriliyor. IBS’nin farklı düzeylerde hastanın çalışma hayatını ve iş hayatını olumsuz etkileyen hayatını zindan eden bir hastalık olduğunu söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz, “İBS hastalarının bazılarında ishal, bazılarında kabızlık ön planda olabilir. Bazen de hem ishal hem de kabızlık görülebilir. Gaz ve karın şişkinliği de olabilir. İBS hastalarında son üç ayda haftada en az bir gün tekrarlayan karın ağrısı olur. Karın ağrısının temel özelliği dışkılama ile azalması ve uykuda olmamasıdır. Ağrı sıklıkla kramp tarzındadır, duygusal stres ve yemekler ağrıyı şiddetlendirebilir. Eğer bir hastada uykudan uyandıran karın ağrısı varsa başka hastalıklar düşünülmelidir. Hastalık tam bilinmediği için insanlar bu ağrılarla yaşamaya devam ediyor. Hastaların sadece yüzde 15’i doktora giderek derdine çare arıyor” dedi.

KADINLARDA DAHA FAZLA

Hassas bağırsak sendromunun kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Oğuz, “Hastalığın sebebi tam aydınlatılamamış olmakla birlikte beyin bağırsak ekseninde iki yönlü düzensiz iletişim olduğu düşünülüyor. Kişinin düşünceleri ve stresi, mide bağırsak hareketlerine, bağırsak salgılarına etki ederek şikâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Ayrıca genetik faktörler, kişilik özellikleri, bedenin strese dayanıklılığı, düşük dereceli mide bağırsak iltihabı da hastalığın gelişmesinde etkili oluyor” açıklamasını yaptı.

COVID-19 BAĞIRSAĞI ETKİLEDİ

2 yılı aşkın süredir dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi hassas bağırsak hastalığı şikâyetlerini artırdı. Bunun muhtemel sebeplerinden birinin koronavirüsün mide-bağırsak sistemini etkilemesi, diğeri ise yaşanan yaygın stresin hastalığı tetiklemesi olabileceği düşünülüyor.

TEDAVİ ZOR HASTA DİRENÇLİ

Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, tedavide sıkı diyet, düzenli egzersiz, ilaç, biyo-feedback tedavisi ve psikolojik destekten faydalanıldığını ifade etti. Hastanın yediklerinin gözden geçirilerek belirtilere göre ayarlanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çekin, “Şişkinliği olan kişilerde baklagiller, lahana, brokoli, karnabahar gibi gaz yapan gıdalar tüketilmemelidir. Günde 20-60 dakika ve haftada 3-5 gün yapılan fizik aktivitenin şikâyetleri azalttığı gösterilmiştir” dedi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLER ŞİKÂYETLERİ ARTIRIYOR

IBS’nin psikolojik bir hastalık olmamakla birlikte, kişinin psikolojik durumu ile yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, “Altta yatan psikiyatrik hastalıklarla yüzleşilememesi tedaviyi daha da zorlaştırır” dedi.

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