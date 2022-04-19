Türkiye Gazetesi

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Hurma ve su ile orucu açtıktan sonra mutlaka çorba içilmesinde fayda olduğunu belirten Diyetisyen Gülşah Bozkurt, "Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemi için çok önemli. Hem 16 saat aç kaldıktan sonra hafif bir başlangıçla sindirim sistemimize dinlenme imkânı veriyoruz hem de tokluk sinyallerinin beynimize ulaşmasını sağlayarak akabinde kontrolsüzce yemek yeme hissini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde midede oluşabilecek gaz, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini azaltmış oluyoruz ” dedi.

Ramazan'da oruç tutanların çaresi... Uzmanlar öneriyor! İşte susuzluğu dindiren tavsiye Diyetisyen, Mina Memiş sahur ve iftarda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Memiş, gün boyunca susuzluğu gidermek için tavsiye vermeyi de ihmal etmeyerek “İftarda ve sahurda susuzluk hissinin önüne geçerek sindirime destek olmak için öğünlere elma sirkeli su veya ılık su ile başlanılabilir” dedi.