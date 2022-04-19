Türkiye Gazetesi

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Baharla birlikte mevsimsel göz alerjilerinde artış yaşandığını söyleyen Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birim Sekreteri Prof. Dr. H. Elvin Yıldız, “Halk arasında ‘kırmızı göz’ adıyla bilinen göz alerjilerinin en sık karşılaşılan belirtileri gözde kızarıklık, kaşıntı, sulanma, kapaklarda şişlik ve ışığa duyarlılıktır. Yoğun miktarda polene maruz kalmak mevsimsel göz alerjisini tetiklerler; ev tozu akarları, küf, nem ve rutubet ile evcil hayvan tüyleri, bütün yıl boyu süren alerjilere sebep olur. Şikâyetlerinizi azaltmak, kaşıyarak göz yüzeyindeki hasarı engellemek için bu mevsimde polen, toz, rutubetten tüyden uzak durun” dedi.

Kazada göz kapağını kaybeden genç kız ameliyat olup aynalarla barışmak istiyor Manisa’da 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol göz kapağı kopan ve yüz bölgesinden alınan bir parçayla gözünün kapatılması sağlanan 25 yaşındaki Merve Doman, göz kapağı nakliyle yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan genç kız, gözündeki bandajdan kurtulup aynalarla barışacağı günlerin hayalini kuruyor.

Göz kapak problemlerine dikkat Op.Dr. Diren Çelik, göz kapak problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.