Türkiye Gazetesi

Deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen robotik diz tedavisi ameliyatlarının çok başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sami Sökücü, bu yöntemde yapılan dijital ölçümler ve milimetrik hesaplamalar sayesinde protezin en doğru yere yerleştirildiğini söyledi.

ROBOTİK DİZ TEDAVİSİ NEDİR?

Hekim tarafından diz protez ameliyatı tedavisi uygun görülmüş olan hastalara bu işlemin robotik cerrahi yöntemle uygulanmasıdır. Daha doğru bir tanımlamayla bu operasyona ‘robotik diz protezi ameliyatı’ denir. Robotik cerrahi, deneyim ve teknolojinin bir arada kullanılarak protezin doğru pozisyona yerleşmesini sağlayan önemli bir yöntemdir. Diz protez ameliyatı olacak tüm hastalar bu yöntemi tercih edebilir.

ROBOT YARDIMIYLA MİLİMETRİK HESAPLAMALAR YAPILIYOR

Robotik diz protezi ameliyatının en önemli avantajı robot yardımıyla gerçekleştirilen dijital ölçümler ve milimetrik hesaplamalar sayesinde kemik kesisinin tam planlandığı şekilde yapılabilmesidir. Bu planlamalar dizin yan bağlarının yani yumuşak doku dengesinin de düzgün sağlanmasına imkan tanıyarak protezin doğru yere yerleştirmesini sağlar ve ömrünü uzatır.

Robotik diz protezi ameliyatlarında kemik kesilerinin tam olarak nereye ve ne kadar yapılacağı, dizin yumuşak doku dengesinin nasıl sağlanacağı ve hangi komponentin nasıl yerleştirileceği robot yardımıyla planlanır ve bu şekilde cerrahiye girilir. Robotun ameliyat boyunca dizin gerekli açısını koruması sayesinde de operasyon planlandığı gibi hataya yer olmadan ve en iyi fonksiyonel sonucu verecek şekilde tamamlanır.

DAHA AZ AĞRI VE DAHA HIZLI İYİLEŞME İMKANI SAĞLIYOR

Robotik cerrahi uygulamasıyla protez diz eklemlerine en doğru şekilde yerleşir. Hasta bu yöntemde ameliyat sonrası daha az ağrı hisseder, hastanede kalış süresi azalır, iyileşme süresi hızlıdır. Ayrıca protezin ömrü çok daha uzundur. Diz protezi ameliyatı gerekli görülmüş tüm hastalar robotik diz protezi ameliyatını tercih edebilir. Uykuyu bölen gece ağrıları ve yürüme mesafesinde kısalma olan kişilerin mutlaka uzman bir hekime görünmesi gerekir.

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