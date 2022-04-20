Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı ertelendi. Konuyla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca'dan son dakika Bilim Kurulu Toplantısı açıklaması...

TOPLANTININ GÜNÜ 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında ”Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerini kullandı.

27 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

"BİLİM KURULU'NUN EN ÖNEMLİ TOPLANTILARINDAN BİRİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da il durum değerlendirme toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Koca, Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceğini belirterek, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, ayrıca "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kısıtlamalar kalkıyor mı? Bakan Koca açıkladı: Yeni bir sürece giriyoruz Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Koca, ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunarak kısıtlamaların kalkacağı sinyalini verdi. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca 'en önemli toplantı' diyerek duyurdu Koronavirüs salgını sürüyor ancak vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaklaşık 6 hafta sonra Çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan, yaşanan düşüş sonrası maske zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar çıkması bekleniyor.