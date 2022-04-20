Türkiye Gazetesi

Aşırı kilo, beraberinde bazı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bilim adamlarının son yaptığı araştırmada aşırı kilonun rahim ağzı kanserini tetiklediği ispatlandı. BBC'deki habere göre, İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfınca (CRUK) finanse edilen araştırmaya, ABD ve İngiltere'nin yer aldığı 7 ülkeden 120 bin kadın katıldı.

Araştırma sonucuna göre, 1,65 metre uzunluğundaki bir kadının, sağlıklı bir kilonun 12,7 kilogram üzerinde olması kanser riskini neredeyse iki katına çıkıyor.

CRUK, sağlıklı bir kilonun 13 farklı kanser riskini azaltabileceğine işaret ederek genler ve hormonların diğer risk faktörleri arasında olabileceğine de dikkati çekti.

KANSER RİSKİ TAŞIYANLAR, HORMON SEVİYELERİNİ DÜZENLEMEK İÇİN İLAÇ KULLANABİLİR

Bir teoriye göre, yağ hücreleri, diğer hücrelere daha sık bölünmelerini bildiren sinyaller göndererek kansere yol açabiliyor.

Bazı meme kanserlerinin büyümesi ile yağ hücrelerinin ürettiği kadınlık hormonu östrojenle arasında bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Bristol Üniversitesindeki bir ekip tarafından yönetilen ve BMC Medicine'de yayımlanan CRUK araştırması, "yağ ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyı açıklayan en büyük çalışmalardan biri" olarak kaydedildi.

Araştırmada, ömür boyu kilo alımının etkisi göz önünde bulunduruldu, obezite ve rahim kanseri ile bağlantılı iki hormonu, açlık insülini ve testosteronu ortaya çıkardı.

AŞIRI KİLO KANSERİ TETİKLİYOR

Araştırmacılar, bilim insanlarının gelecekte kanser geliştirme riski taşıyan insanlarda bu hormonların seviyelerini düzenlemek için ilaçlar kullanabileceğini umuyor.

Araştırmanın başında yer alan Dr. Emma Hazelwood, yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, obezitenin kansere nasıl neden olduğunu ve bununla mücadele için neler yapılabileceğini tam olarak ortaya çıkarmak için genetik analizlerin nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir ilk adım." değerlendirmesinde bulundu.

CRUK'den Dr. Julie Sharp da "Bu gibi araştırmalar, aşırı kilo veya obezitenin İngiltere'de ikinci en büyük kanser nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve nedenini belirlemeye başlamamıza yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Sharp, bunun gelecekte kanserin nasıl önleneceğinin ve tedavi edileceğinin ortaya çıkarılmasında çok önemli rol oynayacağının altını çizdi.

İngiltere'de 36 kadından birinde rahim kanseri görülüyor ve bu kanser, teşhis konulan 4 kişiden birinde menopoz öncesi dönemde gelişiyor.

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