Türkiye Gazetesi

Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) ekindeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nde yer alan pandemi bakım hizmeti kaldırıldı. Karar bugünkü resmi gazetede yer aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SALGININ ETKİSİNİN AZALMASI KARARIN ALINMASINDA ETKİLİ

Covid-19'un başlamasından sonra 4 Nisan 2020'de SUT düzenlemesiyle geri ödemeye alınan serviste ve yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalara verilen pandemi bakım hizmetleri, salgının etkisinin azalması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile alınan önlemlerde yapılan düzenlemeler sonucu SUT ekindeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nden kaldırıldı.

Ayrıca Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi'ndeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımı için geçerli olan pandemi bakım hizmeti de işlem satırından çıkarıldı.

Kıdem tazminatı alacaklar dikkat! SGK'dan yazı alınması şart Çalışanlar ilk işe giriş tarihine göre belli prim ve sigortalılık süresini tamamladıklarında, istifa etseler dahi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. İkinci veya üçüncü tazminatın da önünde engel bulunmuyor.

SGK’dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara, sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları adına adres bilgilerini kontrol edip güncelleme yapmaları konusunda uyarı yaptı.