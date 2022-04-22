Türkiye Gazetesi

Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının bazı markanın ürünleriyle bağlantılı olabileceği nedeniyle ürünler toplatılmıştı. Salmonella krizi, ülkemizdeki anne babaları da korkuttu. Salmonella’nın toplumda yaygın karın ağrısı ve ishal atakları ile seyreden besin zehirlenmesi salgınları da yapabildiğine, belirtilerin ise gıda alındıktan 8-48 saat sonra görülmeye başladığına dikkat çeken Dr. Songül Özer, Salmonella bakterisi hakkında bilgi verdi. Peki, Salmonella neden olur, nasıl bulaşır? Salmonella hangi rahatsızlıklara yol açar? İşte Salmonella bakterisi hakkında detaylı bilgiler…

ÇİĞ YENEN BESİNLERİ İYİCE YIKAYIN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, Salmonella’dan korunmak için kaynağı belli olmayan gıdaların tüketilmemesini, çiğ yenilecek gıdaların iyice yıkanmasını, kaynağı belli ve güvenilir olan içme sularının tercih edilmesini tavsiye ediyor. Son günlerde gündemde olan Salmonella bakterisi hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Dr. Özer, konuyla ilgili tavsiyelerini de paylaşıyor.

SALMONELLA BAKTERİLERİ UZUN SÜRE CANLI KALABİLİYOR

Salmonelloz hastalığının Salmonella adı ile Enterobacterales isimli bakteri ailesinin üyesi olan bir bakteri grubu tarafından oluşturulan hastalık olduğunu belirten Dr. Songül Özer, “Salmonella’lar doğada, evcil ve vahşi hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, böceklerin sindirim sisteminde yaygın olarak bulunuyorlar. Sporsuz, hareketli, çubuk şeklinde, ısı ve kuruluğa duyarlı, gün ışığından uzak nemli ortamlarda, lağım sularında ve toprakta uzun süre canlı kalabilen bakterilerdir. Soğuğa dirençlidirler ve liyofilize edilerek yıllarca canlı kalabiliyorlar” dedi.

SALMONELLA BİRÇOK RAHATSIZLIĞA YOL AÇABİLİYOR

Salmonella bakterilerinin yaklaşık 2 bin tane alt tipi olduğuna dikkat çeken Dr. Songül Özer, “Bu bakterinin insanda hastalık yapan ve en iyi bilinenleri Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella enteritidis, Salmonella cholerasuis’dir. İnsanlarda tifo, paratifo, gastroenterit, yumuşak doku enfeksiyonları, lokal organ apseleri, karın içi enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, endokardit ve bakteriyemi oluşturabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Hastalığın tedavisinde antibiyotiklerle birlikte, kusma ve ishal ile kaybedilen sıvının takviye edilmesi yeterli oluyor.

SALMONELLA NASIL BULAŞIYOR?

Dr. Songül Özer, toplumda yaygın karın ağrısı ve ishal atakları ile seyreden besin zehirlenmesi salgınları da yapabilen Salmonella’ların en sık gerçekleşen bulaş şekillerini şöyle paylaştı:

- İnsan ve hayvan dışkı ve idrarlarının kaynak sularına karışması ile,

- Bakterilerle kirlenmiş olan suların kaynatılmadan içilmesi ve kullanılması ile,

- Salmonella taşıyan hayvanların etlerinin, yumurtalarının, süt ve süt ürünlerinin iyi pişirilmeden yenmesi ile,

- İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanarak temizlenmeden tüketilmesi ile,

- Bakteriyle kirlenmiş sebze ve meyvelerin iyice yıkanmadan, pişirilmeden tüketilmesi ile,

- Pastörize edilmemiş süt veya meyve suları ve kaynağı belli olmayan, kaynatılmadan yapılan veya bekletilmeden tüketilen peynir ile,

- Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra ellerin iyice yıkanmaması ile,

- Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra ve

- Hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BAKTERİSİ 8-48 SAT SONRA BELİRTİ VERMEYE BAŞLIYOR

Salmonella bakterisi ile meydana gelen besin zehirlenmesinin bulaştırıcı olan gıdanın alınmasından yaklaşık 8-48 saat sonra belirti vermeye başladığını vurgulayan Dr. Songül Özer, sözlerine şöyle devam etti:

“Sıklıkla, karın ağrısı, karında kramplar, yüksek ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri görülüyor. Hastalık genellikle 2-5 gün içinde iyileşiyor ancak nadiren bazı insanlarda şikayetler birkaç hafta sürebiliyor. Hastalığın tedavisinde antibiyotiklerle birlikte, kusma ve ishal ile kaybedilen sıvının takviye edilmesi yeterli oluyor. Genellikle ölümle sonuçlanmayan ve kısa sürede iyileşme görülen bu hastalığı bağışıklık sistemi yetersizliği olanlar, kanser tanısı alan veya tedavisi görenler, ileri yaştaki hastalar, yenidoğanlar, organ veya kemik iliği nakli yapılmış olan hastalar daha ağır geçirebilirler. Nadiren, sıvı-elektrolit dengesizliği nedeniyle kaybedilen hastalar da olabilir.”

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN GIDA VE SU TÜKETİLMEMELİ

Salmonella kaynaklı bir gıda zehirlenmesi saptandığında yapılacak en doğru hareketin tespit edilen gıdaların kullanımdan kaldırılması olacağını ifade eden Dr. Songül Özer, “Ardından bu gıdaları tüketenlerin tespiti ve en kısa sürede tedaviye başlanması gerekiyor. Kaynağı belli olmayan gıdaların tüketilmemesi, çiğ yenilecek gıdaların iyice yıkanması, suların klorlanmadan kullanılmaması, mutlaka kaynağı belli ve güvenilir olan içme sularının tercih edilmesi, ellerin su ve sabunla yıkandıktan sonra yemek yenmeye başlanması korunmada en önemli faktörlerdir” dedi.

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Kinder'den sonra şimdi de Nestle… Avrupa alarmda! Tehlikeli bakteri nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanmış, bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklanmıştı. Şimdi de Fransa, Nestle markası olan Buitoni pizzalarda ortaya çıkan bakterilerle çalkalanıyor. E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Kinder Sürpriz yumurtalarda bakteri alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Şirketten açıklama geldi Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlandı. Bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklandı. Peki, Türkiye’deki Kinder Sürpriz ürünlerinde salmonella bakterisi var mı? Ferrero Çikolata Türkiye’den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.