Türkiye Gazetesi

Hayatı boyunca hızlı yürüyen kişilerde daha uzun telomer görülüyor. Bunlar, kromozomların ucundaki koruyucu “kapaklar”dır. Genetik bilgi taşımasalar da telomerler DNA'yı stabil tutmada hayati bir rol oynuyor.

Bilim insanları, bir kişinin biyolojik yaşını hesaplamak için bu uç kapakları ölçüyor. Telomerler ne kadar uzunsa kişi biyolojik yaş açısından o kadar gençtir. Biyolojik yaş, doğum günüyle başlayan kronolojik yaştan çok farklı olabilir.

HIZLI YÜRÜYÜŞ İLE GENÇLEŞMEK MÜMKÜN

Üniversitedeki araştırmacıların, Biobank'ta 400.000'den fazla İngiliz yetişkin verileri üzerinde yaptıkları analizde, hayat boyu hızlı yürüyen kişilerin, orta yaşa geldiğinde biyolojik yaş açısından 16 yaş daha genç olabildikleri belirlendi.

Araştırmacılar, kişinin ne kadar fiziksel aktivitede bulunduğuna bakılmaksızın, tek başına tempolu yürümesinin bile daha uzun telomerlere yol açmak için yeterli olduğunu buldular. Hücre her bölündüğünde telomerler kısalır. Belli bir noktada telomerler o kadar kısalır ki hücre artık bölünemez. Telomer uzunluğu ve hastalık arasındaki bağlantı hala belirsiz olsa da vücutta yaşlanmış hücrelerin birikmesinin yaşa bağlı hastalıklar ve kırılganlığa katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Canan Karatay tek tek açıkladı: İşte genç kalmayı sağlayan doğal kolajenler Prof. Dr. Canan Karatay ramazan için verdiği tavsiyelerle gündeme gelirken çoğunlukla kadınların kullandığı kolajen hap konusunda uyarıda bulundu. Karatay 'reklamlara kanmayın' diyerek doğal kolajenin kelle paça olduğunu açıkladı

Tıpta devrim! Bilim insanları, cilt hücrelerini 30 yaş gençleştirmeyi başardı Yeni bir çalışmaya göre araştırmacılar, insan deri hücrelerinde yaşlanmayı 30 yıl tersine çevirdi. Araştırmacılar, biyolojik yaşı yenilemenin yanı sıra yaşlı hücrelerin işlevini kısmen geri kazanabildiğini söylüyor.