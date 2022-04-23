Ziyneti KOCABIYIK

Kilo vermek isteyen herkesin kendine özel bir diyet ve egzersiz listesi olması gerektiğini söyleyen uzman diyetisyen Melike Çetintaş, bunun yanında kalıcı kilo vermenin olmazsa olmazlarını şöyle sıraladı:

1. Kalori kısıtlı diyetlerden vazgeçin: Ne kadar az yerseniz bazal metabolik hızınız o kadar düşer. Kendinizi aç bırakacak diyetler yaparsanız sadece su ya da kas kaybedebilirsiniz.

2. Karbonhidratı diyetten çıkarmayın: Vücudunuz günlük enerjisinin yüzde 40-50’sini karbonhidratlardan karşılar. Dönem dönem protein ağırlıklı beslenmek gerekse de karbonhidratlardan vazgeçmeyin.

3. Ara öğün yapmayı unutmayın: Uzun süreli açlığa bağlı diyetler kan şekerini dengeleyemediği için yağ depolanmasına sebep olur. Ara öğünlerde ayran ve süt tüketebilirsiniz.

4. Kalorili içeceklerden kaçının: Kremalı kahveler, meyve suları, meyveli sodalar ve birçok asitli içecek fazla kalori almanıza sebep olur.

5. Ağırlık antrenmanı yerine kardiyo egzersizleri yapın: Bölgesel olarak zayıflamak için yağ olan bölgedeki kasları çalıştırmak yerine kalp ritmini yüksek tutan kardiyo egzersizlerini tercih edin. Haftada üç gün 30 dakika yürüyüş bile yağ kaybınızı artırır.

6. Şok diyetler uygulamayın: Bazı duran kilolar için şok diyetler o kiloları geçmemize yardım etse de uzun süre düşük kalorili beslenmek yağ kaybını durdurur.

7. Vücudunuzu şaşırtın: Tekdüze bir diyet sistemi belirlemeyin. Vücut uyguladığınız her diyete bir süre sonra adapte olur. Bir hafta ketojenik besleniyorsanız diğer hafta Akdeniz tipi beslenebilirsiniz.

8. Motivasyonunuzu yüksek tutun: Diyet yaparken mükemmel olmayı beklemeyin. Bazı dönemler kaçamak yapsanız dahi ertesi güne hiçbir şey yokmuş gibi davranın. Çevrenizdeki olumsuz yorumların da moralinizi negatif yönde etkilemesine izin vermeyin.

9. Yeterli su tüketin: Ödem toplamamak için günlük tuz tüketiminizi azaltın. Günde 2-3 litre su içmeye özen gösterin.

10. Tartılmayın ve süre hedefi koymayın: Yapılan birçok çalışmaya göre her gün tartılan insanlar diyeti daha çabuk bırakıyor. Çünkü kilonuz tartıda gün gün değişmez, bu da motivasyonunuzu bozar. Kanda stres hormonu dediğimiz kortizol hormonu yükselir ve bunun sonucunda da kilo veremezsiniz. Her zaman küçük hedefler belirleyin. Yüksek hedefler motivasyonunuzu olumsuz etkiler. Kilo verme hedeflerinizi haftalık veya en fazla bir aylık yapın.

Fazla kiloluysanız dikkat! Aşırı kilo, rahim kanseri riskini tetikliyor Bilim adamları dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. İngiltere ve ABD'nin yanı sıra 5 ülkeden 120 bin kadının katıldığı bir araştırma, fazla kiloların rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.