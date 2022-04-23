Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kolesterol yaşlı hastalığı olarak bilinir. Ancak çocuklarda da yüksek kolesterol olabileceğini söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu "Çocuklarda kolesterol olmaz olsa da düşürülmesine gerek yoktur şeklinde bir yanlış inanış var. Kolesterol her yaşta tehlikeli" dedi.

"İki yaşındaki çocuklarda bile yüksek kolesterole bağlı kalp krizi görebiliyoruz" diyen Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "Özellikle ailede 55 yaş öncesinde kalp krizi varsa çocuklarda da kolesterol düzenli olarak ölçülmelidir. Ailesel kolesterol hastalığı olan çocuklarda kolesterol 135 mg/dL’nin üzerinde ise mutlaka düşürülmelidir" ifadelerini kullandı.

Ailevi kolesterol gençlerin kalbini vuruyor Doğumdan itibaren yüksek kolesterole maruz kalan kalp damarları sertleşiyor ve tıkanıyor. Ülkemizde kalp krizlerinin yüzde 20’si 50 yaşın altında gerçekleşiyor. Bunun en önemli sebebi ailevi yüksek kolesterol.