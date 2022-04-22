Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. 6 ilacın SUT düzenlemesi ile listeye ilavesine karar verildi.

İlave edilen diğer ilaçlar ise şu şekilde:

1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaç.

13 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINMIŞTI

ÇalÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Şubat ayında biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurmuştu. Biri kanser ilacı olmak üzere listeye eklenen 13 ilaçtan 4'ünün ithal, 9'unun yerli üretim olduğunu belirten Bakan Bilgin, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden alınabileceğini kaydetmişti.

Bakan Bilgin tarih verdi, emeklileri sevindirecek haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini verdi.

Bakan Bilgin'den emekli ikramiyesi, asgari ücret, EYT ve 3600 açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de konuştu. Bilgin milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ikramiyesi, asgari ücret, 3600 ve EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 TL olacağını ve 28-29 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin tarih verdi Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz Mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.