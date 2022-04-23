Türkiye Gazetesi

DailyMail'in haberine göre, Cambridge Üniversitesi hastanelerindeki araştırmacılar binlerce tümörü analiz etti. Bu analiz kanserin nedenleri hakkında yeni ipuçları verebilir.

12 BİNDEN FAZLA TÜMÖR İNCELENDİ

Cambridge Üniversite Hastaneleri (CUH) ve Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, 12 binden fazla kanser hastasının tam genetik yapısını veya tüm genom dizilerini analiz etti. Hastalardan alınan binlerce tümörün DNA analizi, her hastanın kanserden gördüğü hasar ve tedavi süreçlerine dair veri sağlayan genetik mutasyonlarla birlikte bu kişilerdeki kanserin nedenleri hakkında yeni ipuçları sağladı.

58 YENİ MUTASYON SAPTANDI

Profesör Serena Nik-Zainal liderliğindeki bilim insanları, kanser hastalarının tam genetik yapısını veya tüm genom dizilerini analiz ederek 58 yeni mutasyon imzası saptadı.

Cambridge Üniversitesinden Dr Andrea Degasperi, çalışmaya dair hastaların genom dizilimi, her kişinin kanserine katkıda bulunan tüm mutasyonların bütün resmini verdiğini vurgulayarak "Hastalar arasındaki ortak noktalarla farklılıkları araştırdık ve bunu yaparken 58 yeni mutasyon imzasını ortaya çıkardık ve kanser bilgimizi genişlettik" dedi.

Profesör Nik-Zainal de çalışmanın, kanserin nasıl geliştiğine, nasıl davranacağına ve hangi tedavi seçeneklerinin en iyi sonucu vereceğine dair ipuçları vermede tüm genom dizileme testlerinin ne kadar güçlü olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

KANSERİN SEBEPLERİNİN TESPİTİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Çalışmanın kanserin sebeplerinin tespitinde önemli rol oynadığına işret eden Nik-Zainal, eski ve yeni mutasyonların tanımlamasına yardımcı olacak bilgisayar tabanlı bir sistem de geliştirdiklerini kaydetti.

Genomics İngiltere'den Profesör Matt Brown da mutasyon imzalarının sağladığı verilerle geliştirilen tedavi yöntemlerini mevcut kanser hastalarına uygulamayı umduklarını belirtti.

Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları idrarda keşfetti: Prostat kanseri ile bağlantılı birçok bakteri türü bulundu Bilim insanları, idrarda yaygın olarak bulunan ve agresif prostat kanseri ile bağlantılı olduğunu düşündükleri beş tür bakteri tespit etti. Bakteri türleri idrar ve doku örneklerinde bulundu. Bilim insanları, insanların bu bakterileri nasıl ve nereden kaptıklarını henüz bilmiyor.

Ses kısıklığı, boğaz ve kulak ağrısı… Gırtlak kanserinde 3 erken sinyale dikkat! Gırtlak kanseri, ülkemizde her 100 bin kişiden ortalama 5’inde görülüyor. Bu kanser türü, gırtlağın iç yüzeyini döşeyen hücrelerin kontrolsüzce çoğalarak tümör halini alması sonucu oluşuyor. Uzmanlar ise gırtlak kanserinin en erken görülen belirtisinin ses kısıklığı olduğuna dikkat çekiyor.

Fazla kiloluysanız dikkat! Aşırı kilo, rahim kanseri riskini tetikliyor Bilim adamları dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. İngiltere ve ABD'nin yanı sıra 5 ülkeden 120 bin kadının katıldığı bir araştırma, fazla kiloların rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.