Türkiye Gazetesi

Ağrı bir bulgudur. Hastalık değildir. Tedavi edilmesi gereken şey de ağrı değil; ağrının asıl nedeni olan hastalığın ortadan kaldırılması veya arızanın tamir edilmesidir. Peki, hangi ağrı neden olur? Uzmanından dinleyelim…

BEL AĞRISI

-6 haftadan kısa süreli var olan ağrılara akut bel ağrısı denir. Belirli bir aktivite veya travma sonrası gelişebileceği gibi travmasız da olabilir.

-Genellikle ağrı, kendiliğinden azalır veya tamamen geçebilir. Bir defa ciddi bel ağrısı yaşayan insanların yaklaşık %30’u tekrar bir atak geçirebilir. Ancak kontrol ve bakım altında olursa bu tekrarlama riski en aza indirilebilir.

-Üç aydan uzun süreli varlığını devam ettiren bel ağrılarına ise kronik bel ağrısı adı verilir. Var olan doku bozukluğu, ortamdaki sinir uçlarını etkileyerek ağrı ortaya çıkarır.

-En çok gördüğümüz şey ise akut ağrı döneminde kolayca halledebileceğimiz hastalıkların ehil olmayan ellerde oyalanarak kronik hale gelmesidir.

-Fazla kilolu olmak, fıtık yapacak kadar veya bel yapılarını zorlayacak kadar ağır kaldırmak, eğilerek çalışıyor olmak, uzun süreli oturmak veya aynı pozisyonda uzun süre kalmak bel sorunları yaşamaya neden olabilir.

KAS AĞRISI

-Stres, vücudun hastalıklarla savaşmasını zorlaştırır. Hasta ve stresli olan insanların kaslarında, vücudun iltihaplanma ya da enfeksiyonla savaşmaya çalışmasından dolayı ağrı yaşanabilir. Ayrıca endişe, korku ve stres birleşerek bağışıklığı düşürür ve kas, bel, boyun, baş, hatta eklem ağrısına da neden olabilir.

-İnsanlar bilişsel ve başa çıkma tekniklerini öğrenerek ve mümkünse stresli durumlardan uzaklaşarak stresle mücadele etmeye çalışabilirler. Beslenme düzenlerinden uygun besin maddelerini alamayan insanlar kas ağrısı yaşayabilir.

-B12 vitamin eksikliği bel ağrısına neden olan faktörler arasındadır. D vitamini, özellikle kasların düzenli çalışmasını sağlamada önemli bir faktör durumundadır. D vitamini kalsiyum emilimine yardımcı olur ve bu vitaminin eksikliği kalsiyum düşüklüğüne neden olabilir. Bu da kaslara ek olarak kemikleri ve organları etkileyebilecek bir durumdur.

-Vücudun yetersiz su oranına sahip olması anlamına gelen dehidrasyona maruz kalan bireylerde de şiddetli kas ağrısı problemi meydana gelebilir. Vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için yeterli su içilmesi hayati bir durumdur. Çünkü vücutta yeterli sıvı olmaması, fonksiyonların yetersiz hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle yeterli sıvı alımını bir alışkanlık haline getirmek gerekmektedir.

-Yetersiz uyku ya da yetersiz dinlenme vücut üzerinde değişik belirtiler verebiliyor. Bunlardan biride baş ağrısı ve genel vücut ağrısı şeklinde tezahür eder. Yetersiz uyku, insanların halsiz hissetmesine neden olabilir. -Yapılan aşırı aktivite, kas zorlanmasına ve ağrılara neden olabilir. Egzersiz adet haline getirmiş olmamak, yeni bir egzersize başlamak, normalden daha yoğun veya uzun süre egzersiz yapmak, ısınma hatası veya düzgün şekilde esnememek de kas veya bel boyun ağrısına neden olabilir.

-Kalıtsal durumlar, enfeksiyonlar, diğer hastalıklar da kas ağrısına neden olabilir. Anemi, eklem iltihabı, kronik yorgunluk sendromu, asimetrik yürüme (topallama), gripal enfeksiyonlar, fibromiyalji sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu da diğer ağrı nedenleri arasında sayılabilir.

D vitamini, kemikler için önemli olan kalsiyum emiliminde görevlidir. Eksikliğinde vücutta ağrılar görülebilir.

OMUZ AĞRISI

-Giyinirken ve soyunurken omuz hareketlerinde yaşanan kısıtlanma ve eli sırta götürmede zorlanmaya eşlik eden omuz ağrıları omuz donmasına işaret eder.

-Omuz çevresindeki kaslarda görülen sinir hasarına bağlı olarak oluşan omuz ağrılarına kas gücünde zayıflama eşlik edebilir. İç organ hastalıklarına bağlı olarak da omuz ağrısı gelişebilir.

-Göğüs hastalıkları, akciğer ve safra kesesi hastalıkları omuz ağrısına neden olabilir. Omuz sıkışma sendromu, omuzun yarı çıkıkları, omuz çevresindeki kaslara bağlı olarak gelişen zorlanma ağrıları miyofasiyal ağrı sendromu ve omuzda kireçlenme ağrılarına neden olabilir.

BOYUN AĞRISI

-Özellikle masa başı çalışan ve akıllı telefon kullanan bireylerde oluşan boyun fıtıkları, her yaş grubunu hatta çocukları ve gençleri daha çok etkileyen ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Boyun fıtığı omurlar arasındaki kıkırdağımsı diskin ortasında ve içinde yer alan yumuşak jölemsi kısmın etrafındaki tabakalardan sızarak aşması ile dışarı yani olmaması gereken alana girmesi sonucu oluşur.

-Orta bölümden çıkan fıtıklarda kişi ağrıyı; omuzlarda, boynunda ve kürek kemiklerinde veya sırtta hissedebilir. Yan tarafa yakın olan fıtıklaşmalarda ise hastanın kolunda ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük hissi ile kendini belli edebilir.

-Ensede ağrı, boyun, omuz ve sırta vuran ağrılar, boyun hareketlerinde kısıtlılık, kas spazmı, kollarda ve ellerde uyuşma, uyuşukluk hissi, kollarda incelme, kol ve elde kas gücü azalması görülebilir. Tüm bu bulgular insanların yaşamını etkileyerek hayatı zorlaştırır hatta çekilmez bir hal alabilir.

Sol karın boşluk ağrıları dikkate alınmalı, ciddi problemlere yol açabilir Sol boşlukta ortaya çıkan ağrılar birçok probleme yol açabilir. Karnın sol boşluğundaki ağrıların her zaman ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, ağrıların ciddiye alınmaması durumunda kalp krizi, ciddi pankreas iltihabı ve ana damar anevrizması gibi ölümcül sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Dünyadaki insanların yarısından fazlası baş ağrısı çekiyor Şiddetli baş ağrısı çeken çoğu insan, günlük işlerini yapmakta zorluk çekiyor. Norveçli bilim insanlarının araştırmasına göre ise dünyadaki insanların yarısından fazlası baş ağrısı problemi yaşıyor.