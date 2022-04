Türkiye Gazetesi

Kan grubuna göre beslenmek sağlıklı mı, kan grubu diyeti nasıl yapılıyor gibi sorular Google’da sıklıkla arttı. 1900’lü yılların başında ortaya çıkan kan grubuna göre beslenme, aradan yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Kan grubuna göre beslenme çoğu kişi için kilo vermek için kullanılan bir diyet metodu olarak görülüyor. Peki ama gerçekte kan grubuna göre beslenme nedir? Kilo vermeye yardımcı olur mu? Bu soruları Diyetisyen Fatih Bıçaklar cevapladı.

Beslenmenin insanın varoluşundan bu yana sürekli değişen, gelişen ama insanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir eylem olduğunun altını çizen Dyt. Bıçaklar, “Avcı-toplayıcıdan ateş yakmaya, ardından aletler üretmeye ve tarıma, yerleşik hayata geçen insan evriminde beslenme de değişti. İnsanoğlu tarım yaparken tahılların olgunlaşmasını bekleyemediği için uzun süre saklamayı öğrendi. Baklagiller ve tahılları evcilleştirerek sürdürülebilirliği sağladı. Böylelikle sadece mevsiminde olan ve uzun süre saklanamayan sebzelere muhtaç kalmadık ve sürekli farklı şekilde beslenebildik. İnsan türünün gelişiminde ve değişiminde farklı yerlerde ve zamanlarda ortaya çıkan kan gruplarının farklı şekilde ortaya çıkmasında beslenme farklılığı olduğu söyleniyor. Ancak bunun net bir kanıtı bulunmuyor” diyor.

KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME NASIL YAPILIYOR?

Diyetisyen Fatih Bıçaklar, kan grubuna göre beslenmenin şu anda yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusunu 4’e ayırdığına dikkat çekerek bunun çelişkiler barındırdığını ifade ediyor. Bıçaklar, şöyle devam ediyor:

-Örneğin; A kan grubuna sahip olan kişilerin tarım yapan kişiler olarak evrimleştiği iddiası ile vejetaryen diyeti uygulamaları önerilir.

-Süt ve muz da yasaktır. 0 kan grubuna sahip kişilerin et, balık, kümes hayvanları ve sebze tarzı beslenmesi önerilir.

-B kan grubuna dahil kişilerin göçebe olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı bu kişilerin; kırmızı et, yumurta, süt ürünleri, sebze tüketebileceği söylenmektedir.

-AB kan grubuna dahil olan kişilerse; tofu, deniz ürünleri, bazı tahıllar, sebzeler, meyveler ve süt ürünlerini tüketebilirler. Tütsülenmiş et ve ürünlerinden uzak durmaları gerektiği düşünülüyor.

ÇEŞİTLİ VE SAĞLIKLI DEĞİL

Ancak böyle bir kısıtlama ile her gün alınması gereken 70 tane besin öğesi nasıl karşılayabiliriz? Her gün mutlaka alınması gereken lifleri almak için tahıl, kuru baklagil veya sebze tüketmezsek nasıl alabiliriz? Diyet her zaman sürdürülebilir olmalı ve bedeninize iyi gelmelidir.

DİYET İÇİN BÖYLESİ ŞART

Dyt. Bıçaklar, kişinin amacı ister kilo vermek ister kas yapmak olsun diyetlerden pek bir şey beklememesi gerektiğinin altını çiziyor. Eğer herhangi bir özel hastalığımız yoksa sağlıklı olmak için her besin öğesinden yeterli miktarda tüketmemiz gerektiğini hatırlatan Dyt. Bıçaklar, “Ancak bu şekilde rahatça kilo da verebilirsiniz, kas da yapabilirsiniz, hastalıklardan da uzak olabilirsiniz” diyor.

