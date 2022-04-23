Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda bir süredir devam eden iki yönlü hareketliliğin aşağıya döndüğü ve vaka oranlarında düşüşün devam ettiği görüldü. Bununla birlikte vefat sayısında ise düne nazaran artış yaşandığı kaydedildi.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
23.04.2022 - 19:44 | Son Güncelleme: 23.04.2022 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 16 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi.
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852141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/852141.aspx
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