Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda bir süredir devam eden iki yönlü hareketliliğin aşağıya döndüğü ve vaka oranlarında düşüşün devam ettiği görüldü. Bununla birlikte vefat sayısında ise düne nazaran artış yaşandığı kaydedildi.