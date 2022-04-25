Türkiye Gazetesi

Uzun süreli açlık sonrası yemek yemeye bağlı olarak gelişen “dispepsi”, ya da halk arasındaki yaygın adıyla “hazımsızlık”, Ramazan ayında sıklıkla ortaya çıkan şikâyetlerin başında geliyor. Hazımsızlık; yemek sonrası karnın üst bölgesindeki şişkinlik, baskı hissi ve ağrı şeklinde kendini hissettiriyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin öğün miktarlarını azaltarak az ve sık beslenme planını benimsenmesi tavsiye ediliyor.

MUTLAKA SAHURA KALKIN

Ramazan ayında sahura kalkmadan sadece iftarda beslenmenin hazımsızlık sorununa neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. F. Esra Güneş, “Besinlerin hızlı ve yeterince çiğnemeden yenmesi, günlük beslenme alışkanlıklarının dışındaki yiyeceklerden fazla miktarda tercih edilmesi ya da herhangi bir öğün düzeni olmaksızın yatıncaya kadar devamlı yemek yenmesi hazımsızlığı tetikler. Bu sorunu yaşamamak için oruç tutanların mutlaka sahura kalkması ve bolca sıvı tüketmesi son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

SAHURDA VE İFTARDA MADEN SUYU İÇİN

Mineralli maden sularının, içeriğindeki bikarbonat sayesinde mide asidini nötralize etmeye yardımcı olduğunu söyleyen Esra Güneş, özellikle yemeklerden sonra mide asit sekresyonunda bir artış olacağı için yemeklerden hemen sonra maden suyu tüketilmesinin faydalı olacağına dikkat çekti. Güneş, “Bikarbonat, tüm maden sularının doğal bir bileşenidir. Bu nedenle iftar sonrası 1 şişe maden suyu içmek, sadece hazımsızlığı gidermek için değil, vücudumuzun açlık süresince kaybettiği ve çok önemli fonksiyonlara sahip mineralleri yerine koyabilmesi için değerlidir. Hiç kuşkusuz sahurda ve iftarda birer şişe maden suyu içmenin mide ve bağırsak sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olabiliyor” dedi.

Ramazan ayının gözdesi tahin! Hazımsızlık ve şişliğe iyi geliyor Ramazan ayının gelmesiyle değişen yemek alışkanlıkları sonucu oluşan hazımsızlık ve şişliğe karşı iyi geldiği bilinen tahinin tüketimi artış gösterdi.

Ramazanda hazımsızlık çekenler dikkat! Mide şişkinliği nasıl azalır? Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Meltem Gök, Ramazan ayında hazımsızlık yaşanmaması için yavaş ve iyice çiğneyerek yemek yenmesi gerektiğini belirterek, “Tarçın çayı sindirim sorunlarından kaynaklanan krampları ve şişkinlikleri azaltmaya yardımcı olur, zencefil çayı ise hazmı kolaylaştırır” önerisinde bulundu.

Hazımsızlık için ilaç yerine 'Ezine peyniri' önerisi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay, ''Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer." dedi.