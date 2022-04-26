Türkiye Gazetesi

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Dünya Sağlık Örgütünün aşılama raporuna göre aşılar sayesinde yılda yaklaşık 3 milyon çocuk ölümünün engellendiğini ifade eden Saydan “Aşılamada temel amaç toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Çocuklarına aşı yaptırmayan aileler, ülkemizdeki tüm çocuklarımızı riske atmış oluyorlar. Aşılama yapılmadığı takdirde artık ülkemizde görülmeyen hastalıklar tekrar ortaya çıkar. Kızamık, çiçek, çocuk felci gibi kontrol altına alınmış hastalıklarla ilgili salgınlar da yaşanabilir. Aşılama yalnızca çocukları korumaz, çocukların torunlarını ve birkaç kuşak sonrasını da korur. Bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını önlemek ve kitlesel bağışıklık kazandırmak adına aşılama çok önemli" diye konuştu.

SURİYELİ ÇOCUKLAR AŞILAMA ZİNCİRİNİ KIRIYOR

Suriyeli çocuklarda aşılama durumunun düşük olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur Kanbur “Suriye savaşı nedeniyle Türkiye’ye çok sayıda mültecinin gelmesi sonucu geçmiş yıllarda kalıcı olarak sona eren çocuk felci, kızamık gibi hastalıklar yeniden görülmeye başladı” dedi. Yapılan çalışmada Suriyeli çocuklar arasında yaş arttıkça aşılarını tamamlayanların sayısının azaldığının belirlendiğini belirten Dr. Kanbur, Suriyeli ebeveynlerin aşı yaptırmamalarının en büyük nedeninin dil problemi olduğunu ve aşılar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarının görüldüğünü sözlerine ekledi.

Aşılama arttı, maskeler kalktı! Hangi ülkeler maskeleri çıkardı? Covid-19 salgınında hafif semptomlara sahip Omicron mutasyonunun yaygınlaşması ve aşılama oranlarının artmasıyla birçok ülkede maske takma zorunluluğu kalktı. Kimi yerlerde ise maske kullanımı dahil tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı.

