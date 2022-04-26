Türkiye Gazetesi

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İngiltere’de Leicester Üniversitesindeki araştırmacılar, kişinin yürüme temposuyla yaşlanma hızı arasında bağlantıyı tespit etti. 400 binden fazla İngiliz üzerinde yapılan analizde, hızlı yürüyen kişilerin, orta yaşa geldiğinde biyolojik yaş açısından 16 yaş daha genç kaldıkları belirlendi. Sadece tempolu yürümenin bile daha uzun telomerlere sahip olmayı sağladığını ortaya koyan bilim insanları, kişinin biyolojik yaşını hesaplamak için kromozomların ucundaki telomer adını verdikleri koruyucu kapakları ölçüyor. Telomerler ne kadar uzunsa kişinin biyolojik yaş açısından o kadar genç olduğu düşünülüyor.

Putin'in yürüyüşünde KGB detayı! Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile harekete geçen Rus ordusu bölgede ilerliyor. Dünyanın gündeminde olan Putin’in kendine has yürüyüşü de gündem oldu. Analistler Rus liderin yürürken sağ kolunu neredeyse hareketsiz şekilde bırakmasını inceledi.