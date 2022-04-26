Türkiye Gazetesi

Migren hastalığı tarihe karışabilir! Doç. Dr. Ali Sallı, fizik tedavisinin yanında migren hastaları için sinir uçlarına enjekte ettiği serumlarla bazı migren hastalarının tamamen iyileşmesine bazılarının ise ağrılarının hafiflediğini ileri sürdü.

“İLAÇ GEREKSİNİMİNİ AZALTAN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ”

Nörol tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Sallı, tedavi hakkında şunları söyledi:

-Nöral tedavi aslında bildiğimiz bilgiler doğrultusunda, nöronların kendi arasında bir iletişim olduğu. Nöron dediğimiz sinir hücreleri. Sinir hücrelerinin kendi arasında bir iletişimi var. Bundan kaynaklanarak sinir hücreleri üzerinden vücudun kendi tedavi yöntemlerini aslında aktive etmeye yönelik düzenleme tedavisi diye geçer nöral tedavi.

-Aslında birçok farklı hastalıkta kullanılabilir. Bunların içerisinde ağrı problemlerinin tümü, tiroit, bağırsak gibi farklı sindirim problemleri de dahil ama migren konusunda başarı oranı oldukça yüksek bir tedavi yöntemi. Bu yüzden migren hastalarında fayda verdiği bilinen ve tedavi ettiğimiz hastalarda tecrübe kazandığım bir alan.

-Zararsız olması yönüyle de daha çok tercih edilebilecek. Hastaların hem yaşam kalitesini arttıran hem de aynı zamanda migrende hastaların ilaç kullanarak birçok farklı sıkıntı yaşamakta. İlaç gereksinimini azaltan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmakta.

TEK UYGULAMAYLA BİR SENE MİGRENDEN KORUYOR

Bazı hastalarda hemen hemen kalıcı çözüm elde ettiklerini aktaran Sallı, “Ama hastalar zaten memnun kalıyorsa zaten şikayetleri tekrar başlarsa size tekrar başvurabiliyor. Benim kendim tecrübe ettiğim kadarıyla genellikle 3-5 seans içerisinde verim elde ediyoruz, sonrasında seansların arasını açarak 6 ayda bir, yılda bir tek uygulamayla, bir sene idare eden veya birkaç yıl bu şekilde hiç ağrı çekmeden birçok hastam var tecrübe ettim” dedi.

“ZARARSIZ, GEBELERE VE EMZİRENLERE DE UYGULANABİLİR”

Bu yöntemin tamamen zararsız olduğunu belirten Doç. Dr. Sallı şu ifadelere yer verdi:



“Bu hastalık nörolog tarafından değerlendirilmeli, tanısı netleştikten sonra, medikal tedavi aldıktan sonra bu tedaviye rağmen fayda görmeyen yada dediğim gibi ilaç anlamında kullanmasına engel farklı bir tıbbi problemi olan yada kullanmak istemeyen hastalarımızda bu tip tamamlayıcı yöntemler faydalı olabilir. Denemelerinde fayda var. Çünkü zararsız, gebelere ya da emzirenlere de uygulayabileceğimiz kadar zararsız. Yan etkisi hemen hemen olmayan güzel bir uygulama yöntemidir.”

Uzmanı uyardı: Düzen değişikliği migreninizi tetikleyebilir Migreni genellikle mevsimlerin tetiklediğini belirten Nöroloji Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, ayrıca düzeni seven bir hastalık olduğunu ve düzen değişikliğinin migreni tetikleyebileceğini söyledi.

Migren her 5 kadından birinde görülüyor! Migren neden kaynaklanır, nasıl geçer? Migren, beyindeki sinirlerin ve kan damarlarındaki değişikliklerin olması sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı türüdür. Birçok kişinin, migrenin tedavisinin olmadığını sanması nörologları hep şaşırtır. Oysa migren için basit ve ucuz tedavi seçenekleri mevcut. Peki, migreni neler tetikler? Migren tedavisi nasıl yapılır?