Türkiye Gazetesi

Yeni ilaç, bu uyuyan hücrelerin tüylere dönüşmesini sağlıyor, bu tüyler de sesleri tutarak işlenmek üzere işitme sistemindeki sinirler vasıtasıyla beyne gönderiyor.

Kulak enfeksiyonları veya kulak kiri birikmesi sonucu kısa süreli işitme kaybı meydana gelebiliyor. Bu durumun tedavisi var ama tüylerin yüksek sese maruz kalmak veya yaşlandıkça iç kulaktaki değişikliklerden dolayı zarar görmesinin yol açtığı işitme kaybı genelde tedavi edilemiyor. Zira bu hücreler kendi kendilerini onaramıyorlar.

“ÇALIŞMA HENÜZ ERKEN SAFHADA AMA POTANSİYELİ BÜYÜK”

ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı bir şirket olan Frequency Therapeutics tarafından geliştirilen jel, laboratuvar testlerinde progenitör hücreler adı verilen bir tür kök hücreden yeni tüy hücrelerinin oluşmasına yardımcı oldu.

Araştırmacılardan Michael Wareing, “Çalışma henüz erken safhada ama potansiyeli çok büyük. Hastalar üzerinde denemeye başlamadan önce bir dizi adım atılması gerekiyor” dedi.

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