Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda maske ile ilgili önemli kararlar alındı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI! ANCAK 2 İSTİSNA VAR

Erdoğan önemli kararı “Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir” sözleriyle açıkladı.

Erdoğan kararı sosyal medya hesabında da paylaştı

MASKELERİ TAKILI OLAN BİLİM KURULU ÜYELERİNE SESLENDİ

Kapalı alanlarda maske şartının kaldırılmasına ilişkin açıklama öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyelerine hatırlatmada bulundu. Kameraların kayıtta olduğu sırada Erdoğan, maskeleri takılı olan kurul üyelerine uyarı yaparak “Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken” dedi.

Bilim Kurulu toplantısından görüntüler...

Bir dönem sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı mekanda maske zorunluluğu kalktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başlamıştı. Alınan kararların merakla beklendiği kritik toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi.

Bakan Koca kritik toplantı öncesi müjdeyi verdi: Bayramı bayram gibi yaşayacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan’da yapılacak ve salgınla mücadelede tarihe geçecek kritik toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Koca “Bayramı bayram gibi yaşayacağız. Toplumsal kısıtlamaların artık devre dışı kalmasını istiyoruz” dedi. Öte yandan Koca, maskesiz günlere geri dönmenin sinyallerini vererek “Ben esnafla tokalaşmaya başladım, özlemişiz” ifadelerini kullandı.