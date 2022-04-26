Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda bir süredir devam eden iki yönlü hareketliliğin aşağıya döndüğü, vaka ve vefat oranlarında düne nazaran düşüşün yaşandığı görüldü.

Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzmanı Covid-19 sonrası 'risk artıyor' diyerek uyardı: Takibini mutlaka yapın 6,22 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 510 milyon kişiyi enfekte eden Covid-19 virüsü etkisini yitirmeye başladı. Ancak koronavirüs atlatanları bazı tehlikeler bekliyor, uzmanlar bu tehlikelerle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor.

Covid-19'da yeni bir dalga mı geliyor? Uzmanlar ilk belirtisini açıkladı Koronavirüste Omicron'un yerini hızlı yayılan ancak etkisi hafif olan XE varyantı alıyor. Bu varyantın en belirgin semptomu boğaz ağrısı.

COVID-19 sonrası geçmeyen karın ağrısının nedeni ortaya çıktı COVID-19 her ne kadar solunum yolu rahatsızlığı olarak bilinse de yeni bir çalışma, koronavirüsün ciğerlerinizden temizlendikten sonra, haftalar ve aylar boyunca bağırsak sistemine bulaşabileceğini gösterdi.

Sağlık Bakanı Koca: “Sağlık çalışanlarının sorunlarına tıpkı covid-19 gibi odaklanıyorum” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarının sorunları, şu anda, tıpkı Covid-19 gibi odaklandığım bir konudur. Sağlık Bakanı olarak, konuyu böyle ele alırken, görünürde 1 milyon 300 bin kişinin sorunlarıyla ilgili olsak da, aslında 85 milyonun sorunlarıyla ilgileniyoruz" şeklinde konuştu” dedi.