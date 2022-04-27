Türkiye Gazetesi

Bebek bisküvisi büyük küçük herkes tarafından tercih ediliyor, lezzetli tadıyla damakları keyiflendiriyor. Fakat, özellikle çocukların severek yediği bebek bisküvilerini alırken dikkatli olmak gerekiyor. Biyolog Özlem Atabaş ve Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, bebek bisküvileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu, ailelere konuyla ilgili tavsiyeler verdi.

BEBEK BİSKÜVİLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Biyolog Özlem Atabaş ve Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, bebek bisküvileri hakkında konuştu. Atabaş, bebek bisküvisi alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

-Hijyenik şekilde üretilmiş olmalı: Beslenmenin sadece karın doyurmak değil, karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin, mineral, antioksidanlardan dengeli ve zengin bir beslenme farkındalığına sahip olmak olduğunu unutmamak gerek. İçerik zenginliğinin yanı sıra içeriğin temiz, insan bedenine ve doğaya zararlı olmayan ham maddelerden hijyenik bir şekilde üretilmiş olması da çok önemli.

-Palm yağı ve glikoz şurubu içermemeli: Piyasada organik bisküvilerin çoğu sadece un, yağ, şeker içeriği için sadece glikoz-fruktoz içeren elma suyu ile üretiliyor. Besin içeriği vitaminle zenginleştirilmiş ancak palm yağı, glikoz şurubu gibi maddeleri içeren endüstriyel bisküvilerin de ne kadar faydalı olduğu tartışmaya açık bir konudur.

-Dikkat edilmeyen, mevzuatlarda olmayan bir diğer konu organik veya endüstriyel olsun, yüksek ısıda pişen unlu ve şekerli her gıdanın toksik etkiye neden olan HMF (Hidroksimetil Furfural) ve akrilamidler açısından riskli olduğunu unutmamak gerekiyor.

SATIN ALMADAN ÖNCE ETİKETİNİ OKUYUN

Etiket okumanın önemine dikkat çeken Atabaş, sözlerine şöyle devam etti:

“İçerikle birlikte, besin öğeleri tablosu da ürün alırken dikkatle incelenmeli. Organik sertifikası olmayan hiçbir ürün doğal olarak pazarlanmamalı. Trans yağ, glikoz şurubu, rafine şeker, koruyucu gibi maddelerin olmadığı ürünlerin bu şekilde lanse edilmesi doğru değil. Ürün içeriğinde yer alan tahılların, zeytinyağı veya ayçiçek yağı için sıkılmadan önce pestisit-herbisit gibi ilaçların tarlada veya bahçede kullanılmış olma gerçeğini değiştirmez.

Özellikle hamile ve erken dönem bebek beslenmesinde organik sertifikalı veya güvenilir olduğu kanıtlanmış gıda ürünlerinin tüketilmesi organ gelişimi ve sağlıklı bir beden için son derece önemlidir.”

ÖNEMLİ KRİTER DOĞAL VE YETERLİ BESİNİ BARINDIRIYOR OLMASI

Birçok bebek bisküvisinin içinde besin değeri yüksek gıdalar ve ürünler kullanılmadığına dikkat çeken Didem Kanca Üstay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bebek bisküvileri tercih edilirken içinde katkı maddelerinin olmaması, tamamen organik ve doğal olmaları ile şekerden uzak olmaları en önemli kriterden biridir. Bebek bisküvilerinin besin değeri ne kadar yüksek olursa bebek de oradan kendine o kadar vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, yağ gelişimi için gerekli besinleri alacaktır. En önemli kriter; doğal ve içinde yeterli besin barındırıyor olması.”

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