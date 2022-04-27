Türkiye Gazetesi

Akciğer ve böbrek hastalıklarının da ağız kokusuna yol açabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında çürük yumurta kokusu, böbrek rahatsızlığında ise amonyak benzeri koku oluştuğunu belirtiyor. Öte yandan Op. Dr. A. Murat Koca, ağız kokusunu önlemek için yapılması gerekenleri sıralıyor.

ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSUNA DİKKAT

Ağız kokusu probleminin boğaz ve diş sorunlarından kaynaklanabileceği gibi sindirim sistemindeki sorunlardan da ortaya çıkabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, şöyle dedi:

“Akciğer ve böbrek hastalıkları da ağız kokusu nedeni olabiliyor. Mide ve sindirim sistemi kaynaklı ağız kokularında karakter genelde çürük yumurta kokusu gibidir. Bunun nedeniyse midede oluşan aşırı asitten dolayı ortaya çıkan sülfürdür. Özellikle helikobakter pilori, hem gastrit hem ülser hem de bunun oluşmasını tetikler. Amonyak gibi koku varsa böbrek rahatsızlığı düşünülmeli.” dedi.

AĞIZ KOKUSU MİDE HASTALIKLARINI İŞARET EDEBİLİR

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, ağız kokusu nedeni olabilecek mide ve üst sindirim sistemi rahatsızlıklarını şöyle paylaştı:

- Helikobakter pilori dengesi bozulunca gastritler, ülserler ve şikâyetler ortaya çıkar. İlaç ve diyetle tedavi edilince iyileşir.

- Reflü hastalığını tetikleyen gıdalardan sonra oluşan şikayetler içinde ağız kokusu önemli bir yer tutar. Reflü de geğirmelerle daha fazla koku ortaya çıkar. Aynı zamanda kişide helikobakterde beraber olunca şikayetler daha da artar. İyi bir ilaç ve diyet tedavisiyle sorun çözülebilir; gerekli durumda ameliyatta yardımcı olur.

- Safra kesesi çalışma bozukluğu, taşları alınmış olması hazımsızlık ve ağız kokusu yapabilir.

- Mide sinirlerinde sorun nedeniyle boşalmasının çok yavaş olması nedeniyle gastroparezi oluşabilir.

- Pilor Stenozu: Mide çıkış kapakçığında sorun ve daralma olmasıdır. En sık bebeklerde görülür. Kusma, dehidratasyon ve ağız kokusu olur.

- İrritabl bağırsak sendromu, bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayılarının çok artması ve büyümesi ağız kokusu yapabilir. Antibiyotik ve diyet tedavisi faydalı olur.

- İnce bağırsakların crohn, çölyak gibi bazı hastalıkları emilim bozukluğu yaparak ağız kokusuna neden olabilir.

- Sindirim sistemi iltihap ve parazit hastalıkları da (gigardiasis) geğirme ve ağız kokusu yapabilir.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Mide ve üst sindirim sistemi kaynaklı tüm bu hastalıkların ağız kokusu nedeni olabileceğini belirten Op. Dr. Koca, “Hatta kanser belirtisi bile olabilir. Bazı tedbirler ağız kokusunu geçirebiliyor veya azaltabiliyor ama mutlaka bir uzmana danışılmalı.” dedi ve ağız kokusunu önlemek için tavsiyelerini şöyle paylaştı:

- Mide asidini yükselten gıdalardan uzak durulmalı.

- Tüketilen su miktarına dikkat edilmeli.

- Probiyotik tüketilmeli.

- Mide ve sindirim sistemini dengeleyici ve rahatlatıcı bir diyet uygulanması ağız kokusu şikayetini rahatlatabilir veya geçirebilir ancak mutlaka tanı konulmalı ve ona yönelik tedavi yapılmalı.

Ağız kokusuna karşı elma ve armut önerisi Lifli gıdaların dişler üzerinde ve ağız dokularında temizliğe katkı sağladığını belirten Periodontoloji Uzmanı Dt. Halil Çelik, “Elma, armut gibi katı meyvelerin ısırılarak yenilmesi, diş sağlığı açısından faydalı ve ağız kokusunu azaltmada da yardımcı olur” dedi.

Oruçluyken ağız kokusunun önüne geçin Oruçluyken ağız kuruluğu ve ağız kokusunun önüne geçmek için iftarla sahur arasında en az 2,5-3 litre su içmek gerektiğini söyleyen Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek, su kaybının önlenmesi için de sahurda çay ve kahve yerine süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.