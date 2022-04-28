Türkiye Gazetesi

BM'nin çocuk ajansı Unicef ​​ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin dünya çapında Covid dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattığını ve milyonlarca çocuğun hayatını riske atabilecek bir salgın oluşturabileceğini söyledi.

Kızamık, çoğunlukla çocukları etkisi altına alan bir virüsün neden olduğu bir hastalıktır. En ciddi komplikasyonları arasında körlük, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarını yer alır. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az %95 oranında aşılama, hastalığın yayılmasını önlemenin en iyi yoludur.

“ZAYIF SAĞLIK SİSTEMİ BULUNAN ÜLKELER İÇİN ENDİŞELİYİZ”

BM kuruluşlarından alınan yeni verilere göre, Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası rapor edilmişti.

Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.

Unicef'in bağışıklama bölümünde görevli kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, Agence France-Press'e, kızamığın “aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık” olduğunu söyledi. Ayrıca “Kızamık, bağışıklık sistemindeki zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor” dedi.

Gregory öte yandan “Özellikle zayıf sağlık sistemleri bulunan ve bu salgınların yanı sıra hala Covid'in etkileriyle başa çıkmaya çalışan ülkeler için endişeliyiz” dedi.

BM verilerine göre, son 12 ayda açık ara en fazla kızamık vakası kaydedilen ülke Somali. Ardından Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya geliyor.

Kızamık, çoğunlukla çocukları etkisi altına alan bir virüsün neden olduğu bir hastalık...

UKRAYNA’DA SALGIN ENDİŞESİ

2017-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yüksek kızamık oranını kaydeden Ukrayna'da, savaşın ülkede yeniden canlanmayı tetikleyebileceğine dair korkular da var. Gregory, savaş başladığından beri Ukrayna'da herhangi bir hastalığı takip etmenin çok zor olduğunu söyledi.

203 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Birleşmiş Milletler kurumları, pandeminin başlangıcında ertelenen 43 ülkede 57 aşı kampanyasının hala tamamlanmadığını ve çoğu çocuk olmak üzere 203 milyon insanı etkilediğini söyledi.

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şimdi, temel aşıları tekrar rayına oturtma ve herkesin bu hayat kurtaran aşılara erişebilmesi için kampanyaları başlatma zamanı” dedi.

Nijerya'da son 5 ayda 1158 çocuk kızamık salgınına yakalandı Nijerya'nın Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocuğun kızamık salgınına yakalandığı bildirildi.

Covid-19 kısıtlamaları “kızamık” vakalarını arttırdı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan raporda, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeni ile aşılama seviyelerinin kritik seviyelere düştüğü ve kızamık vakalarında çeyrek yüzyılın en kötü artışının yaşandığına dikkat çekildi.