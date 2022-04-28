Türkiye Gazetesi

Bayram ziyaretlerinde tatlı ikramı kaçınılmaz. Ancak tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor, kurulan bayram sofralarında ise kararında beslenmek şart! Diyetisyen Benan Koç, bayram ve bayram sonrası beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

BAYRAMDA BESLENME UYARILARI

-Doyurucu ve hafif bir kahvaltı öğünü ile güne başlayın.

-Bayram ziyaretlerinde tüketilen çay ve kahve miktarına dikkat edin. Çay ve kahve fincanlarına şeker ilave etmeyin. İkram edilen çikolata, tatlı ve şeker tüketimini sınırlandırın.

-Sevdiğiniz bir tatlıyı porsiyon ölçüsüne dikkat ederek ara öğününüze ekleyebilirsiniz. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeye çalışın

-Konuk olduğunuz göz döndüren çeşit çeşit yemeklerin olduğu bayram sofralarında tüm yemek çeşitlerinden yemek ve tabağını sürekli doldurmak yerine sadece bir kere her çeşit yemekten az az alarak tabağın doldurması hem göz doygunluğunu artıracak hem de alınan kaloriyi sınırlandıracaktır.

-Ana öğünlerde tercih ettiğiniz et grubunu hazırlarken ızgara, haşlama, fırınlama yöntemlerini tercih edin.

-Sofranızda denge sağlamak için mevsim yeşillikleri ve fırınlanmış sebzeleri öğünlerinize ekleyin.

-Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketin.

-Bütün bir yorgunluğun ardından gün sonu hafif tempoda yürümek hem hareketinizi artıracak hem de gün boyu yediğiniz yemeklerin sindirimini kolaylaştıracaktır.

-Yemek odaklı olmak yerine sevdiklerinizle yaptığınız sohbetlerin keyfini çıkarın.

-Bayramın birinci günü çok yediniz diye bir sonraki gün sınırsız yeme davranışınızı devam ettirmeden veya suçluluk duyarak kendinizi aç bırakmadan, sağlıklı beslenme rutinine geri dönün.

BAYRAM SONRASI BESLENME PROGRAMINIZ HAZIR

Sabah uyandıktan sonra

1 büyük bardak su (içine birkaç dilim limon ve yeşil elma parçası atabilirsiniz.)

Kahvaltı

1 fincan yeşil çay + 1 adet haşlanmış yumurta + 3 yemek kaşığı lor peyniri + mevsim yeşillikleri + söğüş + 1-2 ince dilim organik tam buğday ekmeği

Ara Öğün

1 fincan kahve + 1-2 adet kuru kayısı

Öğle

Yeşil mercimekli mevsim salata ( 5 yemek kaşığı haşlanmış mercimek + mevsim yeşillikleri + 4-5 adet cherry domates + ½ avokado + 1 tatlı kaşığı zeytin yağ + ½ limonun suyu)

Ara öğün

1 adet kızarmış ekmek + 1 ince dilim az yağlı beyaz peynir

Akşam

1 kepçe çorba + 100 gram haşlanmış tavuk + zeytinyağı ile sotelenmiş fırında kabak + 4 yemek kaşığı yoğurt

Ara öğün

1 fincan bitki çayı + 10-12 adet çilek + 2 adet ceviz

Not: Bu beslenme programı herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler için hazırlanmıştır. Lütfen 3 günden fazla uygulamayın ve herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka hekiminize danışın.

Hangi tatlı, kaç kalori? Sağlıklı bayram tatlıları için öneriler Bayram boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi artıyor. Baklava, şekerpare, kadayıf, revani gibi pek çok tatlı bayram sofralarını süslüyor ancak dikkat! Uzmanlar tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmaz tatlılarına karşı temkinli olmak gerektiğini söylüyor. İşte sağlıklı bayram tatlıları için öneriler…