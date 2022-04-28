Türkiye Gazetesi

Alzaymır, insanoğlunun başına dert olan en büyük hastalıklardan biri. Bu hastalığın tedavisi neredeyse yok gibi... ABD’de yapılan bir araştırmaya göre teknolojik ürünler alzaymır daha da tetikliyor.

Washington Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Martin L. Pall, "Current Alzheimer Research" dergisinde yazdığı makalede, cep telefonu ve benzeri kablosuz teknoloji ürünlerle alzaymır başlangıcı arasında yeni bir bağlantı bulduğunu açıkladı. Pall, radyasyona maruz kalmanın beyindeki hücre içi kalsiyum seviyelerinde artışa yol açarak alzaymır tetikleyebileceğini belirtti. Bunun erken yaşta oluşacak alzaymır hastalığı gibi bir kabusa sebep olabileceğini söyledi.

ABD’li bilim adamı "Elektronik olarak oluşturulmuş elektromanyetik alanlar, insan vücudu üzerinde güçlü elektrik ve manyetik kuvvetler üretir. Spesifik olarak, bu kablosuz iletişim sinyalleri, hücre içi kalsiyum seviyelerini düzenleyen voltaj kapılı kalsiyum kanallarını aktive eder" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, her gün birkaç saat boyunca sürekli olarak cep telefonu ve Wi-Fi radyasyonuna maruz kalan gençlerin "dijital bunama" problemiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor. StudyFinds isimli araştırma kurumu da, radyasyona maruz kalan çalışanların daha sık alzaymır yakalandığı bilgisini paylaştı.

Alzaymır önceden tespit edilebilecek: 42 yeni gen bulundu Bilim adamları 8 ülkede yürüttükleri çalışma sonucunda, alzaymıra dair 42 yeni gen tespit etti. Böylelikle, hastalığa yatkınlık durumu önceden ortaya çıkarabilecek ve tedavide yeni yöntemler geliştirilebilecek.

Alzaymır hastası anne her şeyi unuttu, şehit oğlunu unutmadı Gaziantep'te yaşayan şehit annesi Ayşe Çekirdek, oğlunun şehit düşmesinin ardından yakalandığı alzaymır hastalığı sonrası her şeyi unuttu ama şehit oğlunu unutamadı. Kocasını, kızını ve diğer çocuklarını hatırlamayan yaşlı kadın, 140 fotoğrafın arasından şehit oğlunun resmini bularak gözyaşı döküyor.

Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alzaymır riskini artıyor Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, iyi beslenmeye ve fiziksel aktiviteye emek harcamak istemeyen, hareketsiz ve kilolu kişilerde alzaymır görülme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.