Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzmanı Covid-19 sonrası 'risk artıyor' diyerek uyardı: Takibini mutlaka yapın 6,22 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 510 milyon kişiyi enfekte eden Covid-19 virüsü etkisini yitirmeye başladı. Ancak koronavirüs atlatanları bazı tehlikeler bekliyor, uzmanlar bu tehlikelerle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor.
Covid-19'da yeni bir dalga mı geliyor? Uzmanlar ilk belirtisini açıkladı Koronavirüste Omicron'un yerini hızlı yayılan ancak etkisi hafif olan XE varyantı alıyor. Bu varyantın en belirgin semptomu boğaz ağrısı.
COVID-19 sonrası geçmeyen karın ağrısının nedeni ortaya çıktı COVID-19 her ne kadar solunum yolu rahatsızlığı olarak bilinse de yeni bir çalışma, koronavirüsün ciğerlerinizden temizlendikten sonra, haftalar ve aylar boyunca bağırsak sistemine bulaşabileceğini gösterdi.
Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.