Türkiye Gazetesi

Uzm. Dr. Merve ÇUKUROVA

Depresyon psikiyatrik hastalıklar içinde çok yaygın görülen, yeti kaybına yol açan, tedavi edilmediğinde intihar ve ölüm ile sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır. Hastalar günlük hayat içindeki aktivitelerini sürdürmekte güçlük çekebilmekte; iş, aile ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkilenmektedir.

Depresyonun ruh sağlığı uzmanları tarafından doğru tanı konulup etkili tedavi edilmesi gerekmektedir. Uzamış ve iyi tedavi edilmemiş depresyon alkol ve madde kullanım sorunlarına, başka ruhsal ve bedensel hastalıklara zemin hazırlamakta; diyabet, kalp hastalıkları gibi bedensel hastalıkların gidişini kötüleştirip ölüm riskini artırabilmektedir.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

-Sürekli kederli ve üzgün hissetmek

-Günlük aktivitelere olan ilgi azlığı ve zevk alamama

-İştah azalması ya da artması

-Uykuya dalmakta güçlük, sık uyanma veya aşırı uyuma

-Sürekli yorgun hissetme, enerjisizlik

-Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık

-Değersizlik veya suçluluk hisleri

-Odaklanmada güçlük

-İntihar eğilimi

Depresyon tanısı konabilmesi için yukarıdaki belirtilerin en az iki hafta boyunca devam ediyor olması ve bir veya ikincisinin mutlaka bulunması gerekmektedir. Bir kere depresyon geçirenlerde hayatın ilerleyen zamanlarında depresyonun tekrarlama riski bulunmaktadır.

Uzm. Dr. Merve ÇUKUROVA

Depresyon tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

Depresyon tedavi edilebilen bir hastalıktır. Semptomları hakkında bilgi sahibi olmak ve bir ruh sağlığı uzmanına erken başvurmak önemli. Kişinin semptomlarına göre uygun tedavi yöntemi seçilir. Psikoterapi, ilaç tedavisi, gerekli durumlarda elektrokonvülsif terapi (EKT) uygulanabilir. Hafif depresyonda psikoterapi öncelikli olarak seçilebilir.

Çoğunlukla ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Tedavi sürecinde hastaların düzenli psikiyatrik takiplerinin yapılması gerekir. Olgular tedaviye yüksek oranda yanıt vermektedirler. Daha ağır olgularda ise hastaneye yatış gerekebilir.

İyileştikten sonra ilaç kesilmeli midir?

Depresyonun tekrarlamasında ve kronikleşmesinde en önemli sebeplerden birisi tedavinin erken sonlandırılmasıdır. İlk defa tedaviye alınanlarda tedavi süresi yaklaşık bir yıldır. Bu süre sonunda belirtiler devam ediyorsa tedavi süresi uzatılır. Tekrarlayan olgularda da tedavi süresi uzamaktadır. Doktorunuzla konuşmadan antidepresan kullanımı bırakılmamalıdır.

Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?

Antidepresanlar genel olarak bağımlılığa yol açmaz. Ancak tedaviyi aniden bırakmak veya birkaç dozu kaçırmak yoksunluk benzeri semptomlara yol açabilir. Ek olarak aniden bırakmak depresyonun aniden kötüleşmesine sebep olabilir. Dozun kademeli ve güvenli şekilde azaltılması için doktorunuza başvurmak gereklidir.

Covid-19 ruhsal sorunları tetikledi, bunaltı ve depresyonu artırdı Yapılan araştırmalara göre; dünya genelinde 52 milyon insan, pandemi sürecinde depresyon ile tanıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu araştırmalara paralel olarak Covid-19 salgınının küresel alanda bunaltı ve depresyonun yaygınlığını yüzde 25 artırdığını açıkladı.

Depresyona ne iyi gelir? Depresyon için doğal kür tarifi Dünyadaki her 7 kişiden 1’i hayatının bir döneminde depresyon belirtileri gösteriyor. Şehir hayatı, kalabalık ve ekonomik kaygılar depresyona sebep oluyor. Uzun yıllardır birçok hastalıkta kullanılan bitkiler ise insanları rahatlatıcı özellikleri ile depresyona doğal çözüm sunuyor.