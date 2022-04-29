Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda bir süredir devam eden iki yönlü hareketliliğin aşağı yönlü olarak devam ettiği gözlemlenirken, vaka sayısının bin bandında indiği görüldü. Bununla birlikte vefat sayısı aylar sonra 9 kişiye düşerek büyük oranda azaldı.