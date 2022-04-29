Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda bir süredir devam eden iki yönlü hareketliliğin aşağı yönlü olarak devam ettiği gözlemlenirken, vaka sayısının bin bandında indiği görüldü. Bununla birlikte vefat sayısı aylar sonra 9 kişiye düşerek büyük oranda azaldı.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı binlere indi!
29.04.2022 - 22:38 | Son Güncelleme: 29.04.2022 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 9 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, bin 924 yeni vaka tespit edildi.
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854628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/854628.aspx
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