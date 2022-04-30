Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Ramazan’da azalan öğün sayısının bayramla birlikte artması mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, mide yanması gibi bazı sindirim sistemi şikâyetlerine yol açabiliyor” dedi. Kan şekerindeki dengesizlikle birlikte hızlı kilo artışı görülebileceğini belirten Aydın, “Bu nedenle oruç döneminden sonra kilo almamak için bayramda tüketilen besinlere dikkat edilmeli” açıklamasında bulundu.

Bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri, şerbetli tatlılar gibi gıdalara hayır diyememek kan şekerinin hızla yükselmesine ve enerji içeriği yüksek gıdalar tüketmeye yol açabilir. Bunun önüne geçmek için Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme önerileri…

Kahvaltıyı atlamayın: Çoğu aile için bayramın ilk günü keyifli bir aile kahvaltısı anlamına gelebilir. Çeşidin fazla olduğu ve kolaylıkla porsiyon kontrolü aşılan bu ziyafet sofralarında çeşitli ve glisemik yükü fazla olan besin çeşitleri bulunabilir. Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalı. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yenmemeli.

Bayram ziyaretlerinde tatlı olacağından kahvaltıda şekerden uzak durun: Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal gibi tatlı besinlerin tüketilmemesi gerekir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmeli. Haşlanmış yumurta tercih edilmeli. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek gibi hamur işi gıdalardan sakınılmalı. Ekmek olarak tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutarak gün içerisinde acıkmanızı önleyecektir” şeklinde konuştu.

Sütlü tatlılar tercih edilmeli: Bayramda baklava, börek gibi gelenekselleşen hamur işleri ve çikolata, şeker gibi karbonhidrat içeriği ve glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketimi hem sindirim sistemi rahatsızlıklarına hem de kan şekeri seviyesinde dalgalanmalara sebep olur. Aynı zamanda kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için şerbetli tatlılar daha büyük risk taşıdığından, az şekerli sütlü tatlılar tercih edilmeli.

Su tüketimi atlanmamalı: Ramazan ayı süresince azalan sıvı alımı, bayram ve bayram sonrası muhakkak yerine konulmalı. Özellikle bayram boyunca çay, kahve, şekerli meşrubatların tüketimi sıvı ihtiyacını ikinci plana atabiliyor. Gün içerisinde 2-2,5 litre su tüketilmeli. Ara öğünlerde bitki çayı tüketmek sıvı alımını arttırma adına yarar sağlar. Aynı zamanda yavaşlayan metabolizmanın canlanmasına destek olur.

Hangi tatlı, kaç kalori? Sağlıklı bayram tatlıları için öneriler Bayram boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi artıyor. Baklava, şekerpare, kadayıf, revani gibi pek çok tatlı bayram sofralarını süslüyor ancak dikkat! Uzmanlar tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmaz tatlılarına karşı temkinli olmak gerektiğini söylüyor. İşte sağlıklı bayram tatlıları için öneriler…