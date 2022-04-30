Türkiye Gazetesi

Şimdiye kadar 16 ülkede saptanan, sebebi henüz bilinmediği için "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak adlandırılan hepatit vakaları farklı ülkelerde görülmeye devam ediyor. Uzmanlar ise koronavirüsten sonra yeni bir salgın endişesine neden olan gizemli hepatit hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor.

DÜNYADA YENİ SALGIN ENDİŞESİ

İngiltere’de ortaya çıkarak farklı ülkelere yayılan gizemli bir tür hepatit virüsünün dünyada yeni salgın endişesine neden olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, konuyla ilgili bilgilendirme yatı. Leblebicioğlu, “Türkiye’de bugüne kadar olgu bildirilmemesine karşın görülmesi olasıdır. Yapılan testlerle etkenin belirlenemediği sarılık olguları mutlaka ileri araştırma için sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir” dedi.



Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada dünyada 11 ülkede çocukları etkileyen 169 akut hepatit olgusunun bildirildiğini söyledi. Dr. Leblebicioğlu, bu çocuklardan birinin öldüğünü ve 17 çocuğun karaciğer nakli gerektirdiğine yer verilmesi üzerine yeni bir salgın endişesine neden olan gizemli hepatit ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

ADENOVİRÜS TİP 41 BAŞ ŞÜPHELİ

Akut hepatite en sık hepatit A, B, C, D, E virüslerinin neden olduğunu işaret eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Gizemli hepatit olgularında bu virüslerin hiçbirisi etken olarak saptanmamıştır. Hasta çocukların bazılarının dışkısında adenovirüs tip 41 saptanmış olup, gerçekten etken olup olmadığı bilinmemektedir. Adenovirüs bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hepatite neden olabilir, bununla birlikte sağlıklı çocuklarda bugüne kadar hepatite neden olduğu gösterilmemiştir. Hasta çocukların bir kısmında geçirilmiş Covid-19 hikayesinin olması, Covid-19’un da etken olabileceğini düşündürmektedir” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE HENÜZ VAKA YOK ANCAK GÖRÜLMESİ OLASI

Bildirilen olgularda karaciğer enzimlerinin belirgin şekilde yükseldiği, sarılık, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi akut hepatitte görülen belirtilerin olduğu, ateşin genel olarak normal seyrettiğini belirten Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Türkiye’de bugüne kadar olgu bildirilmemesine karşın görülmesi olasıdır. Yapılan testlerle etkenin belirlenemediği sarılık olguları mutlaka ileri araştırma için sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir. Gözlerinde sarılık belirtisi olan kişiler mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Erken tanı ile komplikasyonların gelişimi önlenebilir. Dışkı-ağız yoluyla bulaşan tipte sarılığı olan kişiler mutlaka izole edilmelidir” şeklinde konuştu.

KORUNMAK İÇİN DİKKAT!

Adenovirüs enfeksiyonundan korunmak için ailelerin çocuklarını düzenli olarak ellerini yıkamaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Leblebicioğlu, alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

-Özellikle yemekten önce, yemekten sonra, tuvaletten önce ve tuvaletten sonra eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.

-Adenovirüs yüzeylerde kalabilir, bebek bezleri değiştirildikten sonra mutlaka el hijyenine dikkat edilmelidir.

-Özellikle toplu yaşam yerlerinde çocuk bezleri açıkta bırakılmamalı, çöp kutusuna atılmalıdır.

-Adenovirüs öksürük ve hapşırık ile de bulaşan bir etkendir. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız el ile kapatılmamalı, bu amaçla kâğıt mendil kullanılmalı veya öksürük, hapşırık sırasında ağız kol ile kapatılmalıdır.

Gizemli hepatit pandemiye sebep olmaz Çocuklarda görülen ve sebebi belli olmayan ani gelişen hepatit vakaları 13 ülkeye yayıldı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye’de vaka olmadığını, hastalığın yeni bir küresel salgına sebep olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Tehlike yayılıyor: Gizemli hepatit virüsü Kanada’ya da sıçradı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirmişti. Kısa zaman içinde 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü şimdi de Kanada’da ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Gizemli hepatitten ilk ölüm Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere’de ortaya çıkan ve 11 ülkede görülen gizemli hepatit vakaları nedeniyle 169 kişinin hasta olduğunu 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.