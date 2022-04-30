Türkiye Gazetesi

Mart-Haziran ayları arası, çam kese böceğine bağlı kaşıntıların görülebileceği dönemler… Bu böcekler ciddi alerjik reaksiyonlara neden olup hastanelik ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli, ise vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

VÜCUTTA KIZARIKLIK VE KABARIKLIĞA DİKKAT!

Yüksek alerjik etkiye sahip çam kese böcekleri çam ağaçlarında yuvalanarak, kozalarından saldıkları tozlar nedeniyle kaşıntı, alerji, solunum sorunları gibi sorunlara neden olabiliyor. Nisan ve Mayıs aylarında çoğalan çam kese böceklerine insanların teması halinde vücutta kızarıklık, kabarıklık ve benzeri alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla açık alanlarda geçirilecek zamanların artış göstereceğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli vatandaşları çam kese böcekleri ve oluşturabileceği alerjik reaksiyonlara karşı uyardı.

SOLUNUM YETMEZLİĞİNE KADAR GÖTÜRÜYOR

Çam ağaçlarına temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Yürekli, şöyle konuştu:

“Çam kese böcekleri ile mücadele edilse de hemen hemen bölgemizdeki tüm çam ağaçlarında görüyoruz. Çam ağaçlarında kendilerine yuva yapıyorlar. Yuvalar açıldığında içerisindeki böcekler çevreye yayılıyor. Bu yuvaların tüyleri ve böcekler hassas bünyeli vatandaşlarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor hatta hastaları ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebiliyor. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için mümkün olduğunca çam kese böceklerinin yuvalarına temas edilmemelidir. Alerjik bir bünyesi olan insanlar bu ağaçların olduğu bölgelerden uzak durmalıdır.”

İstanbul ormanlarında 'çam kese böceği' alarmı! Uzmanlar uyardı İstanbul'da Aydos Ormanlarında da görülen böcek türü, bu şekilde hızla üreyerek ağaç ölümlerine sebep oluyor. Çam kese böcekleri aynı zamanda insan ve hayvan sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, kış ve bahar mevsimlerinde ağacın farklı bölgelerinde bulunarak tehdit oluşturan böcekler hakkında önlem alınması gerektiğini belirtiyor.