Türkiye Gazetesi

Diyabet, insülin hormonunun eksikliği ya da etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Diyabette ise beslenme önem taşıyor. Bayram öncesi uyarıda bulunan Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, ikram edilen şekerli tatlılara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Öte yandan normal baklavaya göre ‘daha hafif ve zararsız’ diye nitelendirilen mor baklavanın da şeker içerdiğinin altını çiziyor.

‘DAHA HAFİF VE ZARARSIZ’ DİYE NİTELENDİRİLİYOR AMA…

Şekerli, şerbetli gıdaları tüketemeyen diyabet hastaları için özellikle bayramlarda ‘diyabet dostu’ olduğu ileri sürülen çeşitli tatlılar hazırlanıyor. Bu tatlılardan biri olan ‘mor baklava’nın da ahududu, böğürtlen, karadut, mor havuç gibi kırmızı ve mor renkli sebze-meyvelerden elde edilen toz karışımla hazırlandığı, şerbetinde de meyve şurubu kullanıldığı belirtiliyor.

Klasik baklavaya göre ‘daha hafif ve zararsız’ diye nitelendirilen bu tatlı da yağ ve unun yanı sıra meyvede bulunan şekeri içerdiği için uzmanlar tarafından diyabet hastalarının tüketimine uygun görülmüyor.

DÜNYADA 600 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, yaptığı açıklamada, toplumda çok yaygın görülen ve "bir diğer pandemi" olarak tanımlanabilecek diyabetin, ciddi bir metabolizma hastalığı olduğunu söyledi.

Diyabetin dünyada 600 milyona yakın insanı etkilediğini aktaran Siva, son 10 yılda yapılmış yeni bir epidemiyolojik çalışma bulunmasa da Türkiye'de neredeyse 10 milyona yakın insanda görüldüğüne dikkati çekti.

Siva, genetik ve çevresel faktörler, yanlış beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve obezitenin diyabet hastalığının oluşmasında etkili olduğunu belirtti.

SİNSİ SEYREDİYOR VE TANISI DA GEÇ KONUYOR

Diyabetin "sinsi" seyirli ve geç tanı konulan bir hastalık olabildiğine dikkati çeken Siva, her iki diyabetliden birinin hastalığının farkında olmadan yaşamını sürdürdüğünü ve her beş diyabetliden birinin, tanı aldığında halihazırda bazı organ komplikasyonlarının ortaya çıktığını gördüklerini kaydetti.

MOR BAKLAVA ŞEKERSİZ DEĞİL

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, diyabet hastaları için hazırlandığı belirtilen ‘mor baklava’ gibi tatlılara ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İster rengi mor olsun, yani mor meyvelerden alınan meyve şekeriyle yapılsın, ister fruktozla yapılsın, içinde yağ ve un bulunur. Mor meyvelerin şekerinden yapılmış baklavada da şeker vardır. Bunu da diyabetli hastalara kısıtlamak ya da çok ölçülü vermek zorundayız. Karbonhidratlar şekere dönüşür, yani nişasta glukoza dönüşür. O yüzden onu da hesaplamak zorundayız. Mor renkli baklavanın içinde nişasta vardır. Dolayısıyla mor baklava şekersiz değildir. İçinde mor meyvelerden alınan şeker olduğu için sofra şekerine göre bir nebze daha iyi olabilir ama asla sınırsızca tüketilmemelidir. Hatta şeker hastaları tarafından hiç tüketilmemelidir. Çünkü kan şekeri kesinlikle yükselecektir. Hiçbir şekilde o, öbürüne tercih edilmemelidir. Lütfen, bu konuda hastalar çok dikkatli olsunlar. Aynı miktarda karbonhidrat, aynı miktarda şeker içerir. Renginin hiçbir önemi yoktur."

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