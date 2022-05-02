Türkiye Gazetesi

Sağlıklı yaşam için beslenme ve egzersiz hayatımızdaki yeri oldukça önemli bir yere sahip. Kanser hastalığı çağımızın önemli ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kanser hastalığından korunmada bazı yiyecekler olumlu etkiye sahip. Doktor William Li, kanseri önleme hatta gelişen tümörleri küçültme konusunda bazı yiyeceklerin önemine dikkat çekiyor. Doktor Li, yiyecekle ilgili yaptığımız tercihlerin kanseri önlemek, tedavi etmek ve hatta tersine çevirmek için çok önemli olduğunu vurguluyor.

MOR PATATES

Kanserle savaşta önemli besinlerden biri mor patates… Mor patates içerdiği antosiyanin maddesi sayesinde kanser hücreleri ile savaşıyor. Kanser hücrelerini aç bırakarak savaşan mor patates böylece ortadan kalkması oldukça zor olan kanser hücrelerini yok ediyor.

KURUYEMİŞLER

Doktor Li, en iyi kanserojen yiyeceklerde kuruyemişlerin önemine dikkat çekti ve bunları fındık, özellikle ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı, antep fıstığı ve Brezilya cevizi olarak sıraladı. Li, bu yiyeceklerin bağışıklığı güçlendirmede ve kanser ile savaşan polifenoller içerdiğine vurgu yaptı.

Doktor Li'nin sıraladığı listede yer alan ve son yıllarda ülkemizde de giderek popülerleşen Brezilya Cevizi (Brazilian Nut) kanser ile savaşta önemli etkisi bulunuyor.

DOMATES

Li’nin açıkladığı kanserle savaşan önemli yiyeceklerden biri de domates. Doktor Li "lezzetli bir kanser savaşçısı" olarak tanımlanan domatesin içerisindeki içerisinde yüksek miktardaki likopen sayesinde güçlü bir kanserojen yiyecek olarak yerini alıyor. Doktor Li ekliyor, “Domates ayrıca DNA'nızı hasardan korur, bu da sizi kansere karşı korumanıza yardımcı olur” diyor.

Doktor Li, haftada iki kez pişmiş 2-3 orta boy domatesin erkeklerde prostat kanseri riskini %30 oranında azalttığını söyledi. Araştırmalar pişmiş domatesin içerisindeki likopen oranını çiğ domatese göre yüksek olduğunu gösteriyor.

İSTİRİDYE

İsitiridyenin de polisakkarit ve amino asit içermesi nedeniyle güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğunu söyleyen Doktor li, sağlıklı yiyecek olarak bununda faydasına dikkat çekiyor.

MATCHA ÇAYI

Güçlü antioksidan etkiye sahip bir içecek olarakta matcha çayı dikkat çekiyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, matcha çayı kanser kök hücrelerine giden besleyici hatları keserek meme kanseriyle savaşabiliyor. Araştırma şimdilik laboratuvar ortamında yapıldı, çalışmaların meme kanseri olan kişiler üzerinde yapılması durumunda daha gerçek sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak.

Karaciğer ve böbrekleri koruyor: Matcha çayı nedir, nasıl demlenir? Son dönemde popülerliği artan matcha çayı, geleneksel bir şekilde yetiştirilen yeşil çayın bir çeşidinin toz haline getirilmiş halidir. Vücuttaki kanı temizler, mükemmel bir detoks etkisi oluşturur. Uzmanların da düzenli içmeyi tavsiye ettiği bu çay, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Peki, matcha çayının faydaları neler, neye iyi gelir? Matcha çayı nasıl demlenir?

Faydaları saymakla bitmiyor: İşte en sağlıklı 5 kuruyemiş Yeterli ve dengeli beslenmede yağlar önemli bir yere sahip. Çoklu doymamış yağ asitlerinin ve tekli doymamış yağ asitlerinin sağlık için birçok faydası bulunuyor. Bunlar içinde yer alan kuruyemişler kavrulmadan çiğ olarak tüketilmelidir.

Kanser tedavisinde yeni buluş: Binlerce tümör analiz edildi, tedavi seçenekleri hakkında ipucu verecek Kanser tedavisine umut olacak gelişme İngiltere’den geldi. İngiliz bilim insanları, 12 binden fazla kanser hastasından alınan tümörleri analiz etti ve kansere yol açabilen 58 yeni mutasyon imzası keşfetti. Uzmanlar, daha iyi tedaviler hakkında umutları artıran 58 yeni genetik ipucunu inceliyor.