Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2 yıl aradan sonra nihayet kısıtlamasız ve mesafesiz bir bayrama girdi, kurallar esnetildi. Ancak, uzmanlar uyarıyor. Bayram ziyaretleri hakkında uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, kapalı alanda maske zorunluluğu kaldırılması gibi covid-19 tedbirlerinin esnetilmesine rağmen henüz tehlikenin geçmediğini vurgulayarak sosyal mesafe ve kalabalık akraba ziyaretleri konusundaki tedbirlerin azaltılmaması gerektiğini söyledi.

BAYRAM SONRASI RİSK TEŞKİL EDEBİLİR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akyol, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bildiğimiz üzere yakın zamanda Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklama ile kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması gibi covid-19 tedbirlerinde bir esneme söz konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde kısıtlama nedeniyle bayram ziyaretleri yapılamamıştı, bilindiği üzere de vakalarda düşüş vardı. Şu anda gerçekleşen esneme ile birlikte ziyaretler gerçekleşecek, bayram gezmeleri yapılacak. Bu durum bayram sonrası risk teşkil edebilir" dedi.

COVİD-19 HENÜZ BİTMEDİ

Salgının tam anlamıyla bitmediğine değinen Dr. Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Covid-19 rakamları tabi ki çok azaldı. Fakat bu süreç bitti diyemeyiz. Normalleşme süreci ile birlikte toplumumuz tedbirlerde esnedi. Bu hafta da maske zorunluluğun tamamen kaldırılması, bayram sonrası vaka artışının habercisi. Bu sebepten ötürü Ramazan Bayramı’nda gerçekleştireceğimiz bayram ziyareti ve gezmelerde, yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Hasta olan bireyler aile büyüklerimize yaklaşmamalı, hastalık taşıyıcı risk grubunda olan çocuklarımız diğer çocuklarla yakın temas etmemelidir. Covid-19’un henüz bitmediğini ve bayram ziyaretleri sonrası artabileceğini göz önünde bulundurarak, dikkatli bir bayramı geride bırakmalıyız. Herkese iyi bayramlar dilerim" diye konuştu.

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