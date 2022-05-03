Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı.

Bakan Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Koca, hastaları da ziyaret etti.

Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

PERSONELİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.

Bakan Koca'yı, sürpriz olarak yaptığı ziyarette hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Bakan Koca’dan aşı haftasında dikkat çeken mesaj: Fırtına geçti ama önemini kaybetmedi Sosyal medya hesabından "Aşı Haftası" dolayısıyla paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, aşının önemine değinerek, "Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi. Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Maskesiz ilk gün… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelmişti. Alınan kararların ardından Fahrettin Koca, bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Koca açıklamasında “Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, çünkü aşımız ve ilaçlarımız var. Aşı ve kişisel tedbirler ile günlük hayatımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.