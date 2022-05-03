Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ayçiçek yağı ihtiyacının önemli bir kısmı Trakya bölgesinden karşılanıyordu. Ancak son dönemde tedarik zincirindeki aksamalar, küresel kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği ambargolar nedeniyle fiyatlar uçuşa geçmişti.

Çiftçiler yaşanan gelişmelerin ardından hem ekonomik hem de ayçiçek bitkisine göre daha verimli olan kanolaya yöneldi. Edirne'de kanola üretimi için ekim alanları 9 kat artırılırken kış aylarında ekilen bitkinin hasadı önümüzdeki aylarda başlayacak. Hasatla beraber elde edilen kanola yağı ise raflarda yerini almaya başlayacak. Peki kanola yağı nedir, kanola yağının faydaları, kanola yağı sağlıklı mı, kanola yağı nerelerde kullanılır, kanola yağı zararlı mı, kanola yağının tadı nasıl?

KANOLA YAĞI SAĞLIKLI MI?

Bu noktada ayçiçek yağına göre daha ekonomik olan kanola yağı sağlıklı mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kolza bitkisinin ıslahı ile elde edilen kanola yağı pek çok ülkede kullanılan popüler yağlardan biridir.

Kanola yağı genetik yollarla ıslah edien kolza bitkisinin tohumlarından elde ediliyor.

Doymuş yağ oranı düşük olan kanola yağı, omega-3 yağ asitleri de dahil olmak üzere doymamış yağ oranı yapısı ile sağlıklı yağlar arasında yer alıyor. Kanola yağının faydaları ise şöyle; diyabete iyi gelir, hücreleri korur, enerji verir, cilt, kas ve saç sağlığını destekler.

KANOLA YAĞI ZARARLI MI?

Peki Kanada başta olmak üzere dünya mutfaklarında yerini alan kanola yağı zararlı mı? Ülkemize ilk kez 1960'lı yıllarda giriş yapan kanola yağı, içeriğinde erüsik asit bulunması nedeniyle yasaklanmıştı. Daha sonra tohum ıslah çalışmaları ile genetiği değiştirilerek ıslah edilen ve daha sağlıklı hale getirilen kanola, ekim izni alarak pek çok ülkede yeniden mutfaklara girdi. Ülkemizde de bitkisel yağ açığını kapatmak amacıyla kanola tarımının yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor. Son dönemde kanola yağı için Edirne'de ekim alanları 9 kat artırıldı.

KANOLA YAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Kokusuz olan Kanola yağı baskın bir tada sahip olmadığı için restoran endüstrisinde sıklıkla tercih edilir. Isıya en dayanıklı yağlardan biri olan kanola kızartmalar başta olmak üzere pek çok yemekte pişirme amacıyla kullanılıyor. Ayrıca gıda sanayiinde de nötr özelliğinden dolayı kızartma ve konserve yağ olarak kullanılmaktadır.

Ayçiçek yağına rakip olacak! Ekim alanı 9 kat arttı Son dönemde Zeytinyağı ve ayçiçek yağına gelen zamlar nedeniyle vatandaş uygun fiyatlı yağ alternatifi arayışına girdi. Vatandaşın cebini rahatlatacak haber ise Edirne'den geldi. Ayçiçek yağı üretiminin büyük bir bölümünü karşılan Trakya bölgesinde çiftçi hem ekonomik getirisi hem verimliliği yüksek olan kanolaya yöneldi. Edirne’de kanola yağı için bitkinin ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artırıldı.

İngiltere’de ayçiçek yağı krizi büyüyor! Fiyatlar arttı satışlara sınırlama getirildi Ayçiçek yağı krizi İngiltere’de de başladı. Bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışlarına sınırlama getirdi. Öte yandan yağ fiyatlarında da yüzde 10 fiyat artışına gidildi. Marketlerden yayınlanan görüntülerde, reyonlara ibre asılarak satışlara sınırlama getirildiği görüldü.