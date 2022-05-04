Türkiye Gazetesi

Artan hava sıcaklıkları neden oldukları değişimlerle insan sağlığını tehdit ediyor. Bu dönemde riski artan hastalıkların arasında kalp hastalıkları da bulunuyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık olan kişilerin yaz aylarında kalp sağlığı açısından risk grubunu oluşturduklarını söyledi. Nemden kaynaklanan terlemenin oluşturacağı sıvı ve tuz kayıplarına bağlı olarak kalp hızında artış gelişebileceğini, bu duruma karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

SIVI TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Sıcak havaların kalp hastaları üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Hamza Duygu, aşırı sıcak ve nemli havanın, özellikle kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için risk artışı meydana getirdiğini kaydetti. Vücudun sıcağa karşı aldığı en etkili yöntemin terleme olduğunu, terleme ile birlikte sıvı ve elektrolit denilen tuz ve minerallerin kaybedildiğini, damarlarda dolaşan kan hacmindeki azalmanın, böbreklere giden kan hacminde azalmaya, dolayısıyla da böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceğini ifade etti.

BÖBREK FONKSİYONLARINDA BOZULMA OLABİLİR

Prof. Dr. Hamza Duygu, “Terlemeyle birlikte vücuttan atılan potasyum, magnezyum gibi minerallerin vücutta azalması, özellikle kalp hastalarında, çarpıntı ve hayatı tehdit eden ritim bozukluklarının tetikleyicisi olabilmektedir. Hipertansiyonu veya kalp yetmezliği olan, bu nedenle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların yeterli miktarda sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler ve böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelebilir. Bu gibi şikayetleri olan kişilerin doktorlarına danışarak ilaç dozlarının yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Bunun yanında kalsiyum kanal blokeri grubu tansiyon ilacı kullanan hastalarda ilaç yan etkisi olarak ayak bileği ve bacak şişliği de yaz aylarında daha fazla olmaktadır” ifadesini kullandı.

YAZ AYLARINDA KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Kalp sağlığını korumak için sağlıklı kişilerin dahi alması gereken önlemler olduğunu belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

-Açık renk, terlemeyi artırmayan kumaştan giysiler tercih edilmeli.

-Meyve ve sebze tüketiminin ön planda olduğu Akdeniz diyetine uygun beslenilmeli.

-Günlük sıvı ihtiyacının arttığı göz önünde bulundurularak, günlük 2-2.5 lt civarında sıvı tüketilmeli.

-Kontrolsüz soda ve maden suyu tüketiminin tansiyonu yükseltebileceği, kalp yetersizliği şikayetlerini artırabileceği göz önünde bulundurularak fazla tüketimden kaçınılmalı.

-Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı; denize sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girilmeli.

-Egzersizler sabah ve akşam saatlerinde yapılmalı; çok soğuk su damarlarda spazm yaparak kan akışını bozabildiğinden çok soğuk deniz, havuz ve duşlara girilmemeli; göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baygınlık hissi gibi şikayetler olduğunda en yakın sağlık kurumuna başvurulmalı.

Kalp sağlığımız için ne kadar yürümeliyiz? Yayınlanan bir çalışma, günde en az 4 bin adım yürümenin kalp ve damar hastalığı riskini yüzde 95 oranında azalttığını ortaya koyarken, Prof. Dr. Gökçen Orhan, adım sayısından ziyade hareketli olmanın önemli olduğunu söylüyor.

Koronavirüs kalp sağlığını vurdu! Eğer o belirtiler varsa dikkat... Kalp ve damar hastalıklarına bağlı rahatsızlıklar son yıllarda artış gösterdi. Özellikle pandemi, kalp hastalıklarını ciddi oranda olumsuz etkilediğinden dolayı bu oran iyice arttı. Kardiyoloji Uzm. Dr. Nihat Pekel de “Yaşanan koronavirüs salgını, evde hareketsiz yaşam, stres, kaygı gibi faktörler kalp sağlığını olumsuz etkiledi” dedi.