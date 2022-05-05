Türkiye Gazetesi

Son dakika Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

KOCA "SONUÇ ÇOK YAKIN" DEDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" ifadelerine yer verdi.

ECZACILARA TEŞEKKÜR

Koca ayrıca "Nöbetçi eczacı ve eczacı yardımcısı arkadaşlarım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz günler için minnettarız. Bayramınızı kutlarım. Dün gece, nöbette olan arkadaşlardan eczane kokulu "Biz unutulduk" sitemi aldım. Bir daha unutmam." diye ekledi.

Sağlık Bakanı Koca, nöbetçi çalışan sağlık görevlilerinin bayramını tek tek kutladı Geçtiğimiz gece yarısı hastanelere sürpriz ziyaretler gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastanelere sürpriz bayram ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Çalışanların ve hastaların bayramını kutlayan Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.