Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Sağlık görevlilerinin güvenlik görevlilerinden sonra en çok şiddete maruz kalan meslek grubu olduğunu söyleyen halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Haydar Sur, sağlıkçılara yönelik şiddet eylemlerinin her geçen yıl katlanarak arttığına dikkat çekerek "Türkiye’de 2009 yılı ve öncesi yüzde 21,2 olan sağlık görevlilerinin şiddet görme oranları, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 54,9 olarak kayıtlara geçti. Sağlık çalışanlarının yüzde 94,3’ü mesleğini icra ederken çalışma hayatı boyunca en az bir defa sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. Resmî verilere göre güvenlik güçlerinin yaşadıkları ayrı tutulursa, sağlık kuruluşları diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden 16 kat daha riskli bulunmuş" dedi.

Prof. Dr. Haydar Sur, çalışmaların şiddet türlerinin en fazla erkek hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek genel olarak sözel şiddete uğramada kadınların, fiziki şiddete uğramada erkeklerin hem sözel hem fiziki şiddete uğramada yine kadınların ve meslek olarak da hemşirelerin daha riskli gruplar olduğunu kaydetti.

Son dakika! Bakan Koca'dan sağlıkçılara müjde: Sonuç çok yakın! Sağlık Bakanı Koca son dakika sağlık çalışanları ile ilgili yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Koca, bayramda 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını belirterek; "Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" dedi.