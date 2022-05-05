Türkiye Gazetesi

Topuk dikeni, genellikle sabahları yataktan kalkar kalkmaz oluşan ağrılarla anlaşılıyor. Hastanın ayağının üstüne basamaması gibi sorunlarla ortaya çıkıyor. Sabahları ve gün içinde yürümeye ilk başlandığında şiddetli ağrı yaşandığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, topuk dikeni neden olur, topuk dikeni nasıl tedavi edilir, topuk dikeninde ağrıyı azaltan yöntemler neler gibi sorulara cevap verdi.

TOPUK DİKENİ NEDİR?

Ayak tabanında boydan boya uzanan ve ‘plantar fasya’ adı verilen bir yapı bulunur. Çok ayakta durma, o bölgeyi zorlayan egzersizler, obezite, uygun olmayan ayakkabı kullanımı, fazla düz veya çukur ayak yapısı gibi değişik faktörler sonucu plantar fasyada enflamasyon gelişebilir. Bu duruma plantar fasiit adı veriliyor. Plantar fasiit tedavi edilmez ve uzun süre devam ederse plantar fasyanın topuğa yapıştığı yerde kemiksi bir çıkıntı meydana geliyor. Bu yapı da topuk dikeni olarak tanımlanıyor.

ŞİKAYETLER YAŞAM KALİTESİNİ BOZUYOR

Topuk dikeni var ise sabahları ve gün içinde yürümeye ilk başlandığında şiddetli ağrı çok normaldir. Bir süre yürüdükten sonra ağrı azalır. Ancak uzun süre ayakta durma veya yürüme ile ağrı tekrar ortaya çıkabilir. Bu şikayetler kişinin yaşam kalitesini bozar. Topuk dikeninin büyüklüğü ile ağrının şiddeti çoğu zaman orantılı olmayabilir.

TOPUK DİKENİNDE AĞRIYI AZALTACAK YÖNTEMLER

Şikayetlerin yoğun olduğu alevlenme dönemlerinde ayak tabanı ve topuk bölgesine soğuk uygulama, istirahat, enflamasyonu giderici ilaç kullanımı ve fizik tedavi önerilir. Bu yöntemlerden fayda görmeyen hastalarda topuk bölgesine enjeksiyon yapılabilir. Uzun vadede şikayetlerin tekrarlamasını önlemek için ise kilo vererek ayağa binen yükü azaltmak, topuk bölgesini destekleyen yumuşak tabanlı ayakkabı kullanımı, düzenli olarak plantar fasya germe egzersizlerinin yapılması etkili yöntemlerdir.

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