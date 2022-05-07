Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Çoğu kişi banyo yaparken rahatlama ve temizliğin yanında saçlarına zarar verdiğini bile bilmiyor. Örneğin her banyoda saçınıza şampuan sürmek en çok yapılan hataların başında geliyor. Saçı her gün kimyasal içerikli şampuana maruz bırakırsanız saç derinizin kurumasına ve saçınızın parlaklığını kaybetmesine sebep olabilirsiniz.

Yoğun buhar eşliğinde sıcak su saçlarınızın cansızlaşmasına ve derinizin kaşınmasına sebep olabilir. Banyo sonrası saçları havluya sarıp kurutmak da saçınızı yıpratıyor. Aynı işlemi havlu yerine pamuklu bir tişört yardımıyla yapmayı deneyin. Çünkü havlu saçtaki nemi gereğinden fazla çekeceği için kuru ve mat saçlara davetiye çıkarır.

Sağlıklı görünen saçlar için doğru şampuan şart Her kadın canlı ve dolgun kısacası sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Ancak çok az kişi şampuan seçerken saçının özelliklerini göz önünde bulunduruyor.