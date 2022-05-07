Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Ankara’da yaşayan Kevser (37)-İsmail Arslan çifti 2014 yılında dünyaevine girdi. Vakit kaybetmeden çocuk sahibi olmak ve mutluluklarını taçlandırmak istediler. Zaman geçmesine rağmen o mutlu haber bir türlü gelmedi. Bir doğum kliniğinde çalışan Kevser hemşire, her gün verdiği hamilelik müjdesini bir defa da kendi almak istiyordu. Bunun üzerine doktora başvuran Kevser Arslan, duydukları karşısında hayatının şokunu yaşadı. Doğuştan rahminin yarım olduğunu söyleyen doktorlar “anne olman imkânsız” dedi.

HAYATTA TEK İSTEĞİ ÇOCUK SAHİBİ OLABİLMEKTİ

Genç kadının dünyası başına yıkıldı. Hamile kalsa da bebeğini kaybetme, erken doğum ya da hamileliğin düşükle sonuçlanma ihtimali çok yüksekti. Ancak Kevser Arslan, çaresizce üzülmek yerine mücadeleyi tercih etti. Çünkü hayatta tek isteği çocuk sahibi olabilmekti. 8 yıl içinde 2 aşılama ve 4 defa tüp bebek tedavisi olan çiftin, verdikleri emekler nihayet karşılığını buldu ve Kevser hemşire hamile kaldı.

Hayallerine bir adım daha yaklaşan çiftin mutlulukları ne yazık ki uzun sürmedi. Hamileliğin 4. ayında bebeklerinin kalbi durdu. Üzüntülü günlerin ardından son defa tedavi olma kararı alan çift, Prof. Dr. Berfu Demir’in uyguladığı kişiye özel tüp bebek tedavisiyle hamilelik müjdesini aldı. Minik kızları Gülce’yle 8 yıllık özlemleri son bulan çift; mutluluklarını "Yılmadık ve sonunda yüzümüz güldü. Doktorlar yarım rahimle 2.700 gramdan büyük bebek taşıman mümkün değil dediler ama Gülce’miz 3 kilo 10 gram doğdu. Doğuma kadar yine bebeğimizi kaybedeceğiz diye çok tedirgin olduk ama çok şükür kızımız sağlıklı bir şekilde evimizde. İlk kez Anneler Günü’nü kutlayacağım, kızım en büyük hediyem oldu" sözleriyle dile getirdi.



8 yıl içinde 2 aşılama ve 4 defa tüp bebek tedavisi olan çiftin, verdikleri emekler nihayet karşılığını buldu ve Kevser hemşire hamile kaldı.

TEK EMBRİYO İLE MUTLU SON

Çiftin azalmış yumurta kapasitesi, sperm hareketinde düşüklük ve yarım rahim problemi ile kendilerine başvurduğunu söyleyen Bahçeci Ankara Tüp Bebek Kliniğinden Prof. Dr. Berfu Demir "Yaptığımız tüp bebek tedavisi sonucunda 7 kaliteli embriyo elde ettik ve dondurduk. Rahim anomalisi sebebiyle 2 embriyo transfer hakkı olmasına rağmen tek embriyo transfer ettik. Pozitif sonucun ardından sağlıklı bir gebelik süreci geçiren çiftimiz 38. haftada sağlıkla kızlarına kavuştu. Dondurulmuş olarak kalan 6 embriyo ise çiftimizin kızına kardeş istediği zaman kullanılabilmesi adına güvenle saklanıyor" dedi.

RAHİM ŞEKİL BOZUKLUKLARI ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL Mİ?

Prof. Dr. Berfu Demir "Çocuk sahibi olamayan çiftler detaylı araştırıldığında sebebinin rahim kaynaklı doğumsal anomaliler olduğu ortaya çıkar. Bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Tek boynuzlu rahim olarak adlandırdığımız yarım rahim olması durumunda gebe kalamama, düşük yapma ve erken doğum söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple gebelik öncesi teşhis koymak, alınabilecek tedbirler açısından büyük önem taşır. Rahmin tamamen olmaması durumu dışında diğer yapısal bozukluklar gebelikte bazı problemler oluştursa da bu problemi yaşayan kadınların çocuk sahibi olma şansı uygulanan tedavilerle mümkündür" şeklinde konuştu.

Tüp bebek tedavisinden önce sigarayı bırakın, kilo verin Günümüzde tüp bebek tedavisi için doktorlara başvuranların sayısı hiç de az değil. Peki, bu süreçte en çok nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar ne diyor?